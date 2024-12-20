RTÜK Başkanı Şahin: Doğruya Rağbet Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

RTÜK Başkanı Şahin: Doğruya Rağbet Azaldı

Geniş Video İzle

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyada artan yalan gerçeklik ve algı yönetiminin doğru bilgiye olan talebi azalttığını söyledi. Konya'daki İklim Yayıncılığı Forumu'nda konuşan Şahin, medya okuryazarlığına vurgu yaptı ve dezenformasyonla mücadele ettiklerini belirtti.

20.12.2024 14:49  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK Başkanı Şahin: "Doğruya rağbet belki de azaldı"

KONYA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Konya'da İklim Yayıncılığı Forumu'na katıldı. RTÜK Başkanı Şahin, "Özellikle sosyal medyadaki yalan gerçeklik ve algı yönetimi bence 40 kat daha fazla. Doğruya rağbet belki de azaldı" dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Konya'ya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ilk olarak Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen İklim Yayıncılığı Forumu'na katıldı. Burada konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK olarak biz özellikle medya okuryazarlığı altında, okuryazarlıklara önem veriyoruz. Dezenformasyona uğramamak için elimizden geleni yapıyoruz. Belki buradaki pek çok genç arkadaşımızın zihinlerinde RTÜK, sadece ve sadece ceza veren, bunun yanında düzenleyici tedbir almayan sadece işin ceza boyutunda olan bir kurum olarak algılanır ama onun aksine ben 6 yıldır görev süremde yapılan faaliyetlerde tedbirler ve farkındalık eğitimleri hep ön planda olmuştur" diye konuştu.

"Doğruya rağbet belki de azaldı"

Başkan Şahin, "Özellikle sosyal medyadaki yalan gerçeklik ve algı yönetimi bence 40 kat daha fazla. Doğruya rağbet belki de azaldı. Doğru yapılana rağbet azaldı. Yalan yanlış dezenformasyona getirmiş olduğu algı yönetimindeki algı arttı. Paylaşılma, görülme ve beğenilme isteği kötü de olsa artık prim yapmakta. Aslında belki de ne yapabiliriz diye konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.

"İklim değişikliğinin zararları düşündüğümüzden çok daha fazla hayatımızı olumsuz etkilemeye başladı"

Programın ev sahibi aynı zamanda konuşmacı olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise "Belediyecilik ve şehir çok yoğun bir gündem ama şuna emin olabilirsiniz ki belediyelerin en önemli 2 gündem maddesi var. Birincisi iklim değişikliği, diğeri de göç. Bütün şehirler bunlardan ciddi manada etkileniyor. Dünyada belediyecilik bu yöne doğru ilerliyor. Bizim hep ifade ettiğimiz, bu konuların biz tarafı değiliz, yani karar verme mekanizmasının bir parçası değiliz. Biz şehirler olarak bu durumlardan etkilenen kurumların yöneticileriyiz. İklim değişikliğinin zararları düşündüğümüzden çok daha fazla hayatımızı olumsuz etkilemeye başladı" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin: Doğruya Rağbet Azaldı
Kaynak: İHA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Ebubekir Şahin, Kültür Sanat, Politika, Genel, Konya, Radyo, Medya, Son Dakika

Son Dakika Genel RTÜK Başkanı Şahin: Doğruya Rağbet Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:21:30. #1.13#
SON DAKİKA: RTÜK Başkanı Şahin: Doğruya Rağbet Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.