Sabiha Gökçen'de Kar Yağışı Etkili

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinin yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da kar yağışı etkisini gösterdi. Uçaklar De-İcing işlemi için sıraya girerken, kalkışlarda kısa süreli gecikmeler yaşanıyor.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış ve lodos, uçuşlarda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da kar yağışı etkisini gösterirken havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş) ekipleri pistte kar temizleme çalışmalarına başladı. İnişlerde sıkıntı yaşanmazken, kalkış için sıraya giren uçaklar De-İcing'e alınarak kalkışa hazır hale getirildi. Buna bağlı olarak kalkışlarda kısa süreli gecikmeler yaşanıyor.

Operasyonlar devam ediyor

Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu saat 08.39- 10.35 arası Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçakların inişi yapılamamıştı. Bu sırada uçaklar uzun süre havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren Pegasus, AJet ve diğer havayollarına ait uçaklar ise başta İzmir ve Ankara olmak üzere diğer meydanlara yönlendirilmişti. Pegasus Hava Yollarının PC2183 sefer sayılı İzmir-Sabiha Gökçen uçağı uzun süre İstanbul üzerinde havada turladıktan sonra iniş yapamayarak İzmir'e geri döndü. Yine Pegasus Hava Yollarının Trabzon-Sabiha Gökçen seferi ile AJet'in Riyad-Sabiha Gökçen uçakları da iniş için Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmişti. HEAŞ ekiplerinin olumsuz hava şartlarına rağmen çabası aralıksız devam ederken kar yağışından etkilenen 06L (eski) pisti üzerinde de kar temizleme çalışmaları sürüyor. Kalkış yapacak uçaklara De-İcing işlemi uygulanıyor. Operasyonlar devam ederken kalkışlarda kısa süreli gecikmeler yaşanıyor.