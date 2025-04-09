Safranbolu Bayramda 416 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Safranbolu Bayramda 416 Bin Ziyaretçi Ağırladı

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Safranbolu, 9 günde 416 bin 312 ziyaretçi ile tatil sezonunu açtı. Yoğunluk esnafı sevindirdi.

09.04.2025 12:43
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UNESCO kenti Safranbolu, 9 günde nüfusunun 8 katı ziyaretçi ağırladı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz: "Safranbolumuzu 416 bin 312 kişinin ziyaret ettiğini görüyoruz"

Safranbolu bayram tatiliyle turizm sezonunu açtı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesini 9 günlük bayram tatilinde 416 bin 312 kişi ziyaret etti.

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla dikkat çeken Safranbolu, 9 günlük bayram tatilini dolu dolu geçirdi.

Türkiye'deki yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının bin 125'ini bünyesinde barındıran 52 bin nüfuslu Osmanlı kentini tatil süresi boyunca 416 bin 312 kişi ziyaret etti.

Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, İzzet Mehmet Paşa ve Köprülü Mehmet Paşa camileri, Hıdırlık Tepesi, Cem Seyir Terası, İncekaya Su Kemeri ve kanyonu gibi yapılarıyla dikkat çeken ilçe yerli ve yabancı ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkardı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada tatil boyunca il sınırları içerisinden 1 milyon 718 bin 845 aracın giriş çıkış yaptığı belirtti.

"Bu araçlardan 208 bin 160'ı Safranbolu'muza giriş yaptıklarını görmekteyiz" diyen Yavuz, "Safranbolu'ya giriş yapan bu araçlarımızla birlikte dışarıdan yaklaşık 416 bin 312 kişinin Safranbolu'muzu ziyaret ettiğini görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tatilde il genelindeki otel ve pansiyonlarda doluluk oranının yaklaşık yüzde 70'ler seviyesinde olduğunu bildiren Yavuz, "İl genelinde toplam 3 bin 957 yatak kapasitesine sahibiz. İl genelinde toplam konaklama sayısına baktığımızda bu 9 günlük süre içerisinde 20 bin 540 vatandaşımızın Karabük sınırlarındaki konaklama tesislerinde konakladıklarını görmekteyiz" diye konuştu.

Yavuz, Safranbolu'da 16 bin 285 kişinin konakladığını söyledi.

Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, tarihi ilçede yüzde 90 oranında bir konaklama gerçekleştiğini, günübirlikçilerde de yoğunluk yaşandığını aktardı.

Yoğunluk dolayısıyla esnaflardan olumlu dönüş aldıklarını dile getiren Urgancıoğlu, "Sadece ziyaretçi akınından ziyade ticareti hareketlendiren, esnafın yüzünü güldüren bir bayram yaşadık. Mutluyuz bununla da sezonu açtık. Önümüzdeki günlerde artan hareketliliği göreceğiz. Sezonumuz yoğun bir şekilde geliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Safranbolu Bayramda 416 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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