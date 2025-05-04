Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı Bahçelievler'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı Bahçelievler'de Gerçekleşti

Sağlıklı Kentler Birliği'nin 43'üncü Olağan Meclis Toplantısı, Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, belediye başkanları birliğin geleceği ve yapılan projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

04.05.2025 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı bu yıl Bahçelievler Belediyesi ev sahipliği yaptı

Toplantıda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: "Birlikteki diğer arkadaşlarımız ile beraber bu süreci siyaset dışı şekilde başarıyla yürütüyoruz"

Hakan Bahadır: "Her branşın, mesleğin farklı bir bakış açısı var ama hekimliğin çok daha farklı bir bakış açısı oluyor"

İSTANBUL - Bu ay 43'üncüsü düzenlenen Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na Bahçelievler ev sahipliği yaptı. Bahçelievler Belediye başkanı Dr. Hakan Bahadır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden belediye başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda birliğin gelecek programı konuşuldu.

Bahçelievler Belediyesi, bu ay 43'üncüsü düzenlenen Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıda yeni katılmak isteyen belediyelerin oylaması yapılırken, birliğin gelecek dönemde yapacağı çalışmalar ve bugüne kadar yapılan proje ve eylem planları anlatıldı. Olağan meclis toplantısına Bahçelievler Belediye başkanı Dr. Hakan Bahadır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden belediye başkanları ve meclis üyelerinin katıldı.

"Her branşın, mesleğin farklı bir bakış açısı var ama hekimliğin çok daha farklı bir bakış açısı oluyor"

Meclis Toplantısı'nda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Belediye başkanları bulundukları şehirlerin doktorlarıdır. Bu cümleyi duyunca kaba bir tabir ile üstüne atladım ve benimsedim. Belki hekim olmam nedeniyle benimsedim. Her branşın, mesleğin farklı bir bakış açısı var ama hekimliğin çok daha farklı bir bakış açısı oluyor. İnsanın doğumundan ölümüne tüm süreçlerini takip ettiğimiz için belki de fark bir bakışımız oluyor. Bu şekilde de Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye olduk. Daha önceki dönemde de, şimdi de birliğin yürütmesindeyiz. Başımızda da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay var. Birlikteki diğer arkadaşlarımız ile beraber bu süreci siyaset dışı şekilde başarıyla yürütüyoruz. Diğer birçok belediye birlikleri var, hiçbiri bizi yanlış anlamasın ama bunların arasından en sağlıklı ve başarılı birliğin bizim birliğimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Politika, Belediye, Çevre, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı Bahçelievler'de Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:21:43. #7.12#
SON DAKİKA: Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı Bahçelievler'de Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.