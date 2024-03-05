Sahildeki gökdelen olarak satılan apartmanla ilgili yargı süreci başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sahildeki gökdelen olarak satılan apartmanla ilgili yargı süreci başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 17 katlı MCG Towers Apartmanı, deprem öncesinde vatandaşlara sahildeki gökdelen olarak satılmıştı. 14 kişinin hayatını kaybettiği felaketle ilgili yargılama süreci başladı. Apartmanın yapımında ciddi kusurlar olduğu ve deniz manzarası açmak ve maliyeti düşürmek için kiriş yapılmadığı belirtiliyor.

05.03.2024 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Sahildeki gökdelen' diye satılmıştı, 14 kişiye mezar olan apartmanla ilgili yargı süreci başladı

Avukat Bülent Akbay: "Deniz manzarası açmak ve maliyeti düşürmek için kiriş yapmamışlar"

HATAY - Asrın felaketinde 14 kişiye mezar olan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 17 katlı MCG Towers Apartmanı için yargılama süreci başladı. Apartmanın deprem öncesinde vatandaşlara İskenderun sahilindeki gökdelen olarak satıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan hayatını kaybetmişti. Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan 17 katlı MCG Towers apartmanında 14 kişi hayatını kaybetmişti. Afette yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alınmıştı. İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, zemin ustabaşıları; Abdülhamit B., Ali C., firma sahibi Ferhat S., inşaat yetkilileri Ali Cemil A, Hikmet Y. ile başka bir suçtan cezaevinde bulunan şirket sahibi Mehmet Coşkun G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi. Duruşma sonrası apartmanda yakınlarını kaybedenler, açıklamaya yaparak sorumluların cezalandırılmasını istedi.

17 katlı binanın İskenderun'da sahilinde gökdelen denilerek pazarlandığını ifade eden Süheyl Sümbültepe isimli vatandaş, "Hatay'da depremde ölen ailelilerimizin neden öldüğünü araştırmak için 1 yıldır kanla canla mücadele ediyoruz. 1 yıldır statik ve mimari projelerin bizlerle paylaşılmamasına rağmen yapı denetim firmasının neyi nasıl yaptığını mahkemeye sunmamasına rağmen dedektif gibi bu süreci inceleyerek bu binanın neden yıkıldığını araştırıyoruz. Kaldı ki İskenderun sahiline yakın gerek 2. kısım da bulunan İskenderun sahilinde gökdelen diye pazarlanan bu binanın yarısı gece yaşanan deprem de yıkıldı. İkinci depremde 12 saat sonra diğer yarısı yıkılan ve statik proje ucubesi olduğu göz göre göre görülürken mahkeme başkanımız maalesef tutuklama kararı çıkartmadı. 31 Mayıs'ta gireceğimiz davada bu delillerden başka bir delil yokken o kadar delille beraber teknik üniversite raporlarının doğru bir şekilde incelenmesi talep ediyoruz" dedi.

"Deniz manzarası açmak ve maliyeti düşürmek için kiriş yapmamışlar"

Avukat Bülent Akbay ise, "Bu bina temel atmasından, zemininden bitimine kadar her şeyi yanlış yapılan bir bina, bunu da belgeleyebiliyoruz. Örneğin 3. ve 4. kattan sonra bu bina kaçak yapılmaya devam ediliyor. Yapı kullanım alınmadan içinde insanların yapılmasına izin veriliyor. Söz konusu eksiklikler kabul edilebilir değil. Örneğin deniz manzarası açmak ve maliyeti düşürmek için kiriş yapmamışlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Yargı, Deprem, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sahildeki gökdelen olarak satılan apartmanla ilgili yargı süreci başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilere 'Gıda Okuryazarlığı ve Etiket Okuma' eğitimi verdi
    24 Şub Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, öğrencilere 'Gıda Okuryazarlığı ve Etiket Okuma' eğitimi verdi

    Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede bulunan ortaöğretim kurumlarında düzenlediği etkinlikle öğrencilere sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği konularında bilgi verdi. Etkinlikte öğrencilere gıda ambalajları üzerindeki etiketlerin nasıl okunması gerektiği, içerik bilgileri, son kullanma tarihleri ve üretici bilgileri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Öğrenciler, etkinlik sonrasında daha bilinçli gıda seçimleri yapabileceklerini ifade ederek, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

  • İstanbul'daki
    24 Şub İstanbul'daki "sahte reçete" soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı

    İstanbul Beylikdüzü'nde gerçeğe aykırı reçete düzenleyerek SGK'nın yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3 doktor ve eczacıların da aralarında olduğu 18 zanlı tutuklandı.

  • TRT'nin yeni dizisi Karaağaç Destanı'nın galası yapıldı
    24 Şub TRT'nin yeni dizisi Karaağaç Destanı'nın galası yapıldı

    TRT'nin yeni dizisi Karaağaç Destanı'nın galası Beşiktaş bir otelde gerçekleştirildi. Dizin başrol oyuncularıyla yapılan basın toplantısında, dizi hakkında bilgiler verildi ve oyuncular karakterlerini anlattı. Dizinin çekimleri Kayseri'de gerçekleştirildi ve hikaye Anadolu mitlerinden ve Mezopotamya'nın destanlarından esinlenerek oluşturuldu. Dizi, 1950'li yıllarda geçen ve ağalık sistemi üzerinden feodalite, güç ve sınıf çatışmalarını konu alan bir memleket hikayesi olarak tanıtıldı.

  • TRT'nin yeni dizisi Karaağaç Destanı'nın galası gerçekleştirildi
    24 Şub TRT'nin yeni dizisi Karaağaç Destanı'nın galası gerçekleştirildi

    TRT'nin yeni dizisi Karaağaç Destanı'nın galası Beşiktaş bir otelde, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dizin başrol oyuncularından Olgun Şimşek, dizinin Anadolu mitlerinden, Mezopotamya'nın destanlarından ve masallarından yola çıkılarak ortaya konulmuş bir memleket hikayesi olduğunu belirtti. Dizinin galasında başrol oyuncuları basın mensuplarıyla bir araya geldi ve dizinin ilk bölümü izleyenlerin beğenisine sunuldu.

  • Aydın'da Aymelek Derneği Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin Temeli Atıldı
    24 Şub Aydın'da Aymelek Derneği Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin Temeli Atıldı

    Aydın'da ihtiyaç sahibi insanlara yardım götüren Aymelek Derneği, Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin temelini attı. Dernek, 15 yıldır insanlara umut olmaya devam ediyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende merkezin temeli atıldı.

  • Erzurum'da arazi araçlarının girmediği yerlere ESKİ'nin ekipleri giriyor
    24 Şub Erzurum'da arazi araçlarının girmediği yerlere ESKİ'nin ekipleri giriyor

    Zor coğrafi şartlarda arazi araçlarının dahi girmediği yerlere, ESKİ'nin kar kaplanları girerek altyapı çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, kırsalda adeta komandolar gibi karlı dağları aşarak altyapı çalışması ve arıza giderme hizmeti veriyor. Ekipler, Aşkale İlçesi Sarıbaba, Yeni, Bahçelievler, Çarşı, Dereköy ve Şafak Mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon altyapı arıza giderme çalışmalarını tamamlandı.

  • Bursa'da 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi
    24 Şub Bursa'da 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi

    Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş'in liderlik ettiği 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Çete üyelerinin sözde mahkeme kurarak anlaşmazlık yaşayan kişilere karar verdiği ve para talep ettiği belirtildi. Operasyon sonucunda 47 şüpheli yakalandı ve çok sayıda silah ele geçirildi.

  • Cumhurbaşkanına keman çalan kız:
    24 Şub Cumhurbaşkanına keman çalan kız: "Onu canlı görmek ve karşısında çalmak çok farklı bir duygu"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli ziyareti sırasında keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı, 'Çalarken heyecanlandım. Cumhurbaşkanının karşısında çalmak çok farklı bir duygu, dizlerim titriyordu' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polatlı'yı otobüsüne davet ederek keman çalan öğrenciye eşlik etti.

  • İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 47 Şüpheli Yakalandı
    24 Şub İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 47 Şüpheli Yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın ve Bursa'da düzenlenen 'Kafes-46' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in konuşmasına katılacak
    24 Şub CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in konuşmasına katılacak

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez'in açılış konuşmasını yapacağı Konsey'in "Herkes için Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanması için Küresel Yönetişimde Reform Yapılması" başlıklı 1'inci oturumunda bir konuşma yapacak.

  • Operasyonlar hız kesmiyor! 3 organize suç örgütü daha çökertildi
    24 Şub Operasyonlar hız kesmiyor! 3 organize suç örgütü daha çökertildi

    Bursa'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-46' operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin'in, Osman Deliçay'ın ve yurt dışında firari Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

  • Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
    24 Şub Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

    Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Seben Ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunda Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunda heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunda yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Osmaniye-Gaziantep yolunda muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Tokat-Sivas yolunda orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Elazığ-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunda köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Burdur-Isparta yolunda yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü sağlanıyor. Çanakkale-Balıkesir yolunda üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Refahiye-İliç yolunda yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.


20:07 Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
20:06 Sakarya’da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi Sakarya'da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:37 Adana’da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı Adana'da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 21:06:03. #1.12#
SON DAKİKA: Sahildeki gökdelen olarak satılan apartmanla ilgili yargı süreci başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement