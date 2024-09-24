Şahin'den Lübnan Uyarısı: 'İade Hakkı Var' - Son Dakika
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Şahin'den Lübnan Uyarısı: 'İade Hakkı Var'

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Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin, Lübnan'daki patlama sonrası tüketicilerin cihazlarını iade edebileceğini belirtti.

24.09.2024 02:09
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin'den 'Lübnan'da patlayan cihazlarla ilgili uyarı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin:

"Bu cihazlar hangi firmaların cihazları ise tüketicilerin bunu ücretsiz iade etme hakkı var"

KAYSERİ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; İsrail tarafından Lübnan'da patlatılan cihazlarla ilgili olarak; "Bu cihazlar hangi firmaların cihazları ise tüketicilerin bunu ücretsiz iade etme hakkı var. O markayı emsal gösterip "orada patladı, ben bunu iade etmek istiyorum" diyerek parasını alabilir. Bu bir emsaldir" dedi.

Lübnan'da yapılan siber saldırı hakkında konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; vatandaşlara uyarılarda bulundu. Şahin; "Cebimizdeki telefonun patlatılabilme ihtimali kadar korkunç bir şey yok. Bu bir güvenlik zafiyetidir. Bunu yapan birileri var. Tüketicinin güvenliği olayı tüketici haklarından daha öncedir. Tüketicinin güvenliğinin sağlanması lazım. Güvenlik meselesi haklardan daha önemli. O güvenliği sağlamakta devletin görevidir. Bir cihazı alıyoruz ve içerisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bu bir zafiyettir. Bizim ülkemizde en ufak bir sürtüşmede her an bir takım saldırılara maruz kalabilir. Bu gücü gösterdiler. Biz bunun karşılığında ya kendi yazılımlarımızı yapmalıyız. Bu bir beka meselesidir. Başkasının yaptığı cihaz ile sürekli bir arada bulunmak tehlike. Burada o patlamalardan sonra şu ortaya çıktı ki, bu tür cihazların kesinlikle yabancı olmaması ve yerli menşeili olmasına dikkat edeceğiz. Yada üretimini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bu cihazlar hangi firmaların cihazları ise tüketicilerin bunu ücretsiz iade etme hakkı var" diyen Şahin; "O markayı emsal gösterip "orada patladı, ben bunu iade etmek istiyorum" diyerek parasını alabilir. Bu bir emsaldir. Risk taşıyan bir ürünü ben kullanmak istiyorum. Tüketicinin şuurlu olması lazım. O markalar hangileriyse veya bütün markalarda tehlike var noktasında iade etme durumu var. Bu bir tüketici hakkıdır. Zaman içerisinde hakem heyetlerinde bu kararlar çıkacak. Bu cihazları sadece çağrı cihazı, telefon olarak sınırlandırmayalım. Bindiğimiz arabadan, evimizdeki buzdolabı ve televizyona kadar bütün yazılımları ve o mikro çipleri içlerinde gelen ürünler. Her an dışarından bir müdahale söz konusu olabilir. Tüketici hakları da her zaman geçerlidir. Tüketici güvenliği devletin sorumluluğundadır. Tüketici de şuurlu olup o markaları iade etme hakkına sahiptir" diye konuştu.

Şahin\'den Lübnan Uyarısı: \'İade Hakkı Var\'
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Mahmut Şahin, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Sağlık, Lübnan, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şahin'den Lübnan Uyarısı: 'İade Hakkı Var' - Son Dakika

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