Şahinbey'de 177 Öğrenci Umreye Uğurlandı - Son Dakika
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Şahinbey'de 177 Öğrenci Umreye Uğurlandı

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Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması'nda başarılı olan 177 öğrenci umre yolculuğuna çıktı. Programda öğrenciler ödüllendirildi ve kutsal topraklarda dua edecekleri belirtildi.

17.01.2025 17:02  Güncelleme: 17:06
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Şahinbey'de 177 öğrenci umreye yolcu edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi tarafından 7'ncisi düzenlenen "Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" kapsamında okullarında 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan 177 öğrenci umreye yolcu edildi.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü ile birlikte organize edilen proje kapsamında Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması'nda 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan 177 öğrenci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun katılımıyla Millet Camii'nde düzenlenen program ile umreye yolcu edildi.

"Onları ödüllendirmek adına bu yarışmayı düzenliyoruz"

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için bu tarz yarışmalar düzenlediklerini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak artık geleneksel hale getirdiğimiz, kitap okuma yarışmasında bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Umre Ödüllü Kitap Okuma Yarışması'nın neticesinde 177 öğrencimizi umreye uğurlamış olacağız. Öğrencilerimize hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem Peygamberimizin hayatını öğretmek hem de onları ödüllendirmek adına bu yarışmayı düzenliyoruz. 177 öğrencimiz yarın hocalarıyla birlikte 11 gün boyunca o mübarek kutsal topraklarda olacak. Hem kendilerine hem ailelerine, ülkemize dua edecekler. İnşallah sağlıkla, selametle gidip gelsinler diye dua ediyoruz. Destek veriyoruz. Rabbim yapacakları ibadetleri hayırlı eylesin" diye konuştu.

Şahinbey\'de 177 Öğrenci Umreye Uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şahinbey'de 177 Öğrenci Umreye Uğurlandı - Son Dakika

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