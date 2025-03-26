Sanatçı Mithat Körler'in Ablası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sanatçı Mithat Körler'in Porsuk Çayı'nda ölü bulunan ablası toprağa verildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dün Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulunan, ünlü sanatçı Mithat Körler'in ablası alzaymır hastası Fatma Nezihe Akkuş'un cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Eskişehir'de dün sabah saatlerinde Porsuk Çayı'nda ölü bulanan, alzaymır hastası 74 yaşındaki Fatma Nezihe Akkuş'un, sanatçı Mithat Körler'in ablası olduğu öğrenilmişti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Asri Mezarlık'ta yer alan 100'üncü Yıl Camii'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Fatma Nezihe Akkuş, Asri Mezarlık'a defnedildi.

Mithat Körler'i acı gününde aile yakınları ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Cenaze namazına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Eskişehirspor Kulübü yöneticileri ve yakınları katıldı.