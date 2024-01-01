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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni yıla gençlerle girdi - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni yıla gençlerle girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar'da Ateştuğla Etüt Merkezi'nin açılışında gençlerle birlikte yeni yıla girdi. Açılışa Bakan Kacır, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda genç katıldı. Kacır, gençlerin sorularını yanıtladı ve yeni yıl heyecanını gençlerle paylaştı. Programda konuşan Bakan Kacır, Türk gençliğinin bilim ve teknolojiyle dünyaya adalet getireceğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni yıla gençlerle girdi
01.01.2024 - 02:25,
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni yıla gençlerle girdi

Bağcılar yeni yıla bir etüt merkezi açılışıyla girdi

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni yıla Bağcılar'da Ateştuğla Etüt Merkezi'nin açılışında gençlerle birlikte girdi. Gençlerle eğlenceli vakit geçiren Kacır, soruları da yanıtladı.

Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan Ateştuğla Etüt Merkezi yeni yılda açıldı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda genç katıldı. Birçok noktada yeni yıl yoğunluğu yaşanırken, devlet erkanı da yeni yıla görevleri başında girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yeni yıla, açılışı yapılan Ateştuğla Etüt Merkezi'nde gençlerle birlikte girdi. Organizasyonda gençler Kacır'a sorular da sordu. Yeni yıl heyecanını gençlerle yaşayan Kacır, daha sonra etüt merkezinden ayrıldı.

"2023 sadece Türkiye için değil dünya için de güçlükler senesi oldu"

Programda konuşan Bakan Kacır, "Tüm dost ve kardeş coğrafyalara erişebilecek kudretli bir millete dönüştü. 100 yıl önce bunu kimse tahmin edemiyordu. Bu milleti yıkmaya çalışanlar, bu toprakların barış adasına dönüşebileceğini beklemiyorlardı. Bize rahat vermemek için ellerinden geleni yaptılar. Türk milleti çalışkan, azimli ve imanlı. Cumhuriyetin ikinci asrına damgamızı vurmaya eminiz. Muazzam bir başarı hikayesi yazdık. Gençlerimizle daha iyisini yapacağız mücadelemizden asla geri adım atmayacağız. Bu topraklarda tam bağımsızlık ruhunu zedeletmeyeceğiz. Şehitlerimiz oldu içimiz yandı Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bu topraklar gerçek manada şehit kanlarıyla sulanmış topraklar. Her bir gencimiz bu topraklarda dünyanın en başarılı işlerine imza atacak. 2023 sadece Türkiye için değil Dünya içinde güçlükler senesi oldu. 7 Ekimden bugüne kadar neredeyse 100 güne yaklaştık insanlık tarihinin utanç sayfaları İsrail tarafından yazıldı. İnsanlık bunun sorumluluğunu tarih boyunca yaşayacaktır. halen bu soykırıma dur deme noktasında değil insanlık. Merhamet yoksa, insanlık değerleri yoksa bilimde teknoloji de boşuna. Bunlar adaletin olmadığı bir dünyada daha büyük zulümler getiriyor. Ümidimiz Türk gençliği, TEKNOFEST kuşağı bunu yapacaktır. Sadece bilim ve teknolojiyi geliştirmeyecek dünyaya tekrar adalet getirecektir" ifadelerini kullandı.

Etüt merkezinden ayrılan Bakan Kacır, Bağcılar'da Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışanlarının yeni yılını kutlayarak muhabbet etti.

Kaynak: İHA
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