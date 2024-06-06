Sancaktepe'de kariyer ve istihdam fuarı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sancaktepe'de kariyer ve istihdam fuarı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ve Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen 'Kariyer ve İstihdam Fuarı' başladı. Fuarda iş arayanlar ve işverenler bir araya gelerek kariyer planlamaları hakkında bilgi alışverişi yapıyor.

06.06.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'de kariyer ve istihdam fuarı başladı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ve Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "Kariyer ve İstihdam Fuarı" başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ve Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "Kariyer ve İstihdam Fuarı" resmi törenle açıldı. Programa, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ilçe genelinde faaliyet gösteren 38 firma ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstihdama katkı sağlamak amacıyla işveren ile iş arayan vatandaşların bir araya geldiği fuarda stant kuran firmalar ziyaretçiler ile bire bir görüşerek kariyer planlamaları hakkında bilgi alışverişi yapıyor. 6-7 Haziran tarihlerinde devam edecek fuarda, katılımcılara belirlenen saatler içinde ileri mülakat teknikleri konusunda uzman kişilerce eğitim verilecek.

İlçe genelinde iş arayan vatandaşlar ile işçi arayan firmaları buluşturduklarını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Sancaktepe için önemli bir gün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi istihdam ofislerimiz ile Sancaktepe Belediyemizin organize ettiği fuar için bir aradayız. İstihdam ülke için önemli bir sorun, işsizliğin ne kadar çok olması ülke ekonomisini ve insanlarımızın sosyal yaşam kalitesini etkiliyor. Büyükşehir 2019 yılından istihdam fuarları kapsamında önemli bir gayret gösteriyor. Yaklaşık 200 bin insanın iş sahibi olmasına vesile oldu. Kurumların işbirliği yapması en fazla halkımıza fayda sağlanacak. Sadece iş arayan vatandaşlarımız değil aynı zamanda nitelikli personel arayan firmalarımız da personel ihtiyacını karşılayacak. İstihdam ofisleri sadece Sancaktepe için değil İstanbul için, Türkiye için önemli bir şans. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe Belediye, Sancaktepe, İstanbul, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sancaktepe'de kariyer ve istihdam fuarı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:20:32. #1.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de kariyer ve istihdam fuarı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement