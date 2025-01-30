Sarı Serum Faciasında İptal Edilen Doktor İddiası

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Sarı serum faciasının altından diploması iptal edilen doktor çıktı

38 yaşındaki adamın öldüğü kliniğin ortaklarından birisinin 'alkollü sürücünün kanını' değiştirdiği için diploması mahkeme kararı ile iptal edilen doktorlardan birisi olduğu iddia edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da halk arasında 'atom' diye tabir edilen sarı serumun bağlanması sonrası fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki adama serumun vurulduğu kliniğin ortaklarından birisinin 2022 yılında Devlet Hastanesi'nde görevliyken alkollü bir iş insanının kanını değiştirdiği için yargılanan ve diploması iptal edilen doktorlardan birisi olduğu iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise Gündoğan'a iddiaya göre klinik çalışanları müdahale edemedi. Yaklaşık 10 dakika sonra Gündoğan'ın refakatçi olarak yanında götürdüğü arkadaşı Gündoğan'ın durumunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımdan 20 saatin sonunda yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

7 sanıklı davada yargılanan doktorun diploması iptal edildi

Olayın gerçekleştiği klinikle ilgili bir gündeme gelen bir iddia ise akıllara durgunluk verdi. İddiaların odağındaki kliniğin ortaklarından birisinin 2022 yılında yaşanan ve kamuoyunda 'iş insanı B.B.'nin karıştığı alkollü trafik kazası sonrası götürüldüğü Devlet Hastanesinde verdiği kan testinin değiştirildiği iddiası' ile gündeme gelen olayda yargılanan doktor olduğu öne sürüldü. Mert B., isimli doktor olayla ilgili Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada 7 sanıktan biri olurken ve yargılama sonrasında doktorluk diplomasının iptal edilmesi ile gündeme gelmişti.

Diploması iptal edilince ismi tabeladan silindi

Mert B.'nin dava devam ederken açılan idari soruşturma çerçevesinde Devlet Hastanesi ile ilişiği kesildiği belirtildi. Mert B.'nin diploma iptali sonrası sarı serum faciasının yaşandığı kliniği Uydukent semtinde bir başka doktorla birlikte açtığı ardından işletmeye başlattığı kaydedildi. Aradan geçen zaman içerisinde Mert B.'nin diploması mahkeme kararı ile iptal edilince ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikayetler sonrası Mert B.'nin isminin klinikteki tabeladan silindiği ancak şahsın burada doktor unvanı ile çalışmaya devam ettiği öne sürüldü. Kliniğin ilk açıldığında Google Haritalar'da yer alan fotoğraflarda ise Mert B.'nin isminin açık bir şekilde yazıldığı görülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, facianın yaşandığı olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.