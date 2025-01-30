Sarı Serum Faciasında İptal Edilen Doktor İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sarı Serum Faciasında İptal Edilen Doktor İddiası

Afyonkarahisar'daki sarı serum olayı, diploması iptal edilen bir doktorla ilişkilendiriliyor.

30.01.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarı serum faciasının altından diploması iptal edilen doktor çıktı

38 yaşındaki adamın öldüğü kliniğin ortaklarından birisinin 'alkollü sürücünün kanını' değiştirdiği için diploması mahkeme kararı ile iptal edilen doktorlardan birisi olduğu iddia edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da halk arasında 'atom' diye tabir edilen sarı serumun bağlanması sonrası fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki adama serumun vurulduğu kliniğin ortaklarından birisinin 2022 yılında Devlet Hastanesi'nde görevliyken alkollü bir iş insanının kanını değiştirdiği için yargılanan ve diploması iptal edilen doktorlardan birisi olduğu iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz 13 Ocak'ta kent merkezindeki özel bir klinikte meydana geldi. İddiaya göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan ve umre yolculuğu hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. Burada Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı. Ancak Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı. Sonrasında ise Gündoğan'a iddiaya göre klinik çalışanları müdahale edemedi. Yaklaşık 10 dakika sonra Gündoğan'ın refakatçi olarak yanında götürdüğü arkadaşı Gündoğan'ın durumunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak Gündoğan girdiği yoğun bakımdan 20 saatin sonunda yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

7 sanıklı davada yargılanan doktorun diploması iptal edildi

Olayın gerçekleştiği klinikle ilgili bir gündeme gelen bir iddia ise akıllara durgunluk verdi. İddiaların odağındaki kliniğin ortaklarından birisinin 2022 yılında yaşanan ve kamuoyunda 'iş insanı B.B.'nin karıştığı alkollü trafik kazası sonrası götürüldüğü Devlet Hastanesinde verdiği kan testinin değiştirildiği iddiası' ile gündeme gelen olayda yargılanan doktor olduğu öne sürüldü. Mert B., isimli doktor olayla ilgili Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada 7 sanıktan biri olurken ve yargılama sonrasında doktorluk diplomasının iptal edilmesi ile gündeme gelmişti.

Diploması iptal edilince ismi tabeladan silindi

Mert B.'nin dava devam ederken açılan idari soruşturma çerçevesinde Devlet Hastanesi ile ilişiği kesildiği belirtildi. Mert B.'nin diploma iptali sonrası sarı serum faciasının yaşandığı kliniği Uydukent semtinde bir başka doktorla birlikte açtığı ardından işletmeye başlattığı kaydedildi. Aradan geçen zaman içerisinde Mert B.'nin diploması mahkeme kararı ile iptal edilince ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikayetler sonrası Mert B.'nin isminin klinikteki tabeladan silindiği ancak şahsın burada doktor unvanı ile çalışmaya devam ettiği öne sürüldü. Kliniğin ilk açıldığında Google Haritalar'da yer alan fotoğraflarda ise Mert B.'nin isminin açık bir şekilde yazıldığı görülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, facianın yaşandığı olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Mehmet Gündoğan, Yerel Haberler, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sarı Serum Faciasında İptal Edilen Doktor İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 03:35:25. #1.13#
SON DAKİKA: Sarı Serum Faciasında İptal Edilen Doktor İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.