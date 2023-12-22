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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında öğrencilerden saygı nöbeti - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında öğrencilerden saygı nöbeti

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve lise öğrencileri, eksi 15 derece soğukta şehitler için saygı nöbeti tuttu. 500 öğrenci, Türk bayrakları ve meşalelerle Alisofu Şehitlik Anıtı ve Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüdü. Etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, etkinliklerin amacının şehitlerin anısını canlı tutmak olduğunu belirtti.

Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılında öğrencilerden saygı nöbeti
22.12.2023 - 20:07,
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Sarıkamış Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve lise öğrencileri eksi 15 derece soğukta şehitler için saygı nöbeti tuttu.

Sarıkamış'ta bir araya gelen 500 öğrenci, asker kıyafeti giyen arkadaşlarıyla birlikte Türk bayrakları ve meşalelerle Alisofu Şehitlik Anıtı ve Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

Sarıkamış Şehitliği'ndeki etkinlik ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programın açılışında konuşan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, "Bugün burası eksi 15 derece, bundan 109 yıl önce bu dönemlerde burası eksi 40 derecelerde idi. Biz şehitlerimizin anısını canlı tutmak için bu cennetmekan toprakları bize bırakan şehitlerimizi sevgiyi, saygıyı, hürmeti onlara iletmek için etkinliklerimize başladık" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler temsili olarak nöbet değişimi yaptı. Eksi 15 derece soğukta düzenlenen törene; Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Gözeger, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Mustafa Alptekin Gelegen, Kars İl Gençlik Spor Müdürü Ayhan Ureyir, İlçe Gençlik Spor Müdürü Ali Koçak, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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