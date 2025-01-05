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Sarıkamış şehitleri anılıyor

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Sarıkamış şehitleri anılıyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Şehitlerimizin emanetlerine her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Dedelerimizi anmak için buradayız" Sarıkamış Harekatı'nın 110.

05.01.2025 13:07
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Sarıkamış şehitleri anılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Şehitlerimizin emanetlerine her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Dedelerimizi anmak için buradayız"

KARS - Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde binlerce vatandaşla yürüyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi.

Harekat sırasında yoğun çatışmalar yaşanan, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nden 5 kilometre boyunca yürüyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünü anmak için buradayız. O kutlu ruhu, o mücadeledeki ruhu anlamak çok önemli. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizle şehit yakınlarımız ile şehit çocuklarımız ile buradayız. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak boynumuz borcu. 110 yıl önce ecdadımız vatan uğruna bayrak uğruna ezan uğruna şehit düşmüştür. Onların aziz hatıralarına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise yediden yetmişe her yıl artarak devam eden katılımdan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bugün Sarıkamış şehitlerimizi anmak üzere gençlerimiz ile birlikte Sarıkamış'tayız. Allahuekber dağlarında şehit düşen şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Dedelerimizi anmak için buradayız. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Sarıkamış'la ilgili destanları babamdan dinledim. Babam anlatırdı, 'kardeşlerim burada şehit olmuş.' Rize'den akrabalarımız da buradalar. Türkiye'nin dört bir yanından burada buluşan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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