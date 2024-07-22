Genel

Satranç turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Mehmet Kerem Ulu: "Satranç düşünme oyunu, en önemlisi hatalarımızı anlamak"

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi tarafından '20 Temmuz Dünya Satranç Günü' dolayısıyla düzenlenen ve 2 gün süren satranç turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri taktim edildi. Yaşıtlarının da satranç oynamasını önerdiğini söyleyen Mehmet Kerem Ulu, "Satranç düşünme oyunu. İnsanlar düşünüyor, bazen kazanıp bazen kaybediyorlar. En önemlisi hatalarımızı anlamak. Ben eskiden beceremiyordum ama şimdi çalışa çalışa geliştim. Yaşıtlarıma satranç oynamalarını öneririm" dedi.

Prestij turnuvalar arasında kendine yer bulan Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası, bu yıl '20 Temmuz Dünya Satranç Günü' özelinde düzenlendi. Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde başlayan ve iki gün süren turnuvaya yedi yaş ve üzeri vizesi güncel olarak yapılmış tüm lisanslı sporcular katılım sağladı. 10 farklı kategoride gerçekleşen turnuvada sporcu eşleşmeleri, eşdeğer rating seviyelerine göre aynı kategori içerisinde rastgele yapıldı.

Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası, 21 Temmuz 2024 Pazar günü oynanan altıncı turun ardından düzenlenen ödül töreni ile sonlandı. Turnuvada kendi kategorilerinde ilk üçe giren sporcular kupa, ilk beşe giren sporculara ve en başarılı ilk üç kadın sporcu madalya almaya hak kazanmasının yanı sıra, belirlenen tutarda hediye çeki ile ödüllendirildi.

"7'den 77'ye tüm sporcuların katıldığı harika bir organizasyon"

Turnuvayla ilgili bilgi veren Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi yardımcısı Eyüp Araz, "Dünya Satranç Günü nedeniyle yapılan İstanbul'da yaklaşık 500 sporcunun başvurduğu 451 sporcuyla oynanan Dünya Satranç Gününü kutluyoruz. 7, 77 yaş arası yani 7'den 77'ye tüm sporcuların katıldığı harika bir organizasyon. Türkiye'nin her ilinden sporcumuz var. Bir de uluslararası yabancı sporcular var. Güzel geçiyor, veliler çok memnun. Satranç bir zeka sporu. Gençlerin, çocukların, her yaşın beyin sporu yapması zihinsel antrenman yapması bunu da bir müsabaka ile taçlandırması keyifli" ifadelerini kullandı.

Turnuvanın çok güzel geçtiğini dile getiren yarışması Yaren Tanrıkulu, "Turnuva çok zevkli geçiyor. Özellikle Dünya Satranç Gününde burada olmak çok güzel. Arkadaşlarımla beraber burada olmak çok zevkli. Hem satrancımızın gelişmesi hem beraberce bir aktivitede bulunmak, yeni insanlar tanımak adına çok faydalı oluyor" dedi.

Yaşıtlarının da satranç oynamasını önerdiğini söyleyen Mehmet Kerem Ulu, "Satranç düşünme oyunu. İnsanlar düşünüyor, bazen kazanıp bazen kaybediyorlar. En önemlisi hatalarımızı anlamak. Ben eskiden beceremiyordum ama şimdi çalışa çalışa geliştim. Yaşıtlarıma satranç oynamalarını öneririm" diye konuştu.

Kerem Eymen Turhal isimli yarışmacı birinci oldu

Final yarışına katılıp derece alan öğrenciler yarışma sonunda açıklandı. Genel sıralamada 11 - 14 yaş aralığında yarışan Kerem Eymen Turhal isimli yarışmacı birinci olurken, Mesut Berat Yıldız ikinci, Ömer Ayaz Şekeroğlu üçüncü, Kaan Tuğberk Polat dördüncü olurken, Betül Berrak Şişman ise beşinci oldu.

Betül Berrak Şişman birinciliğe yükseldi

11-14 yaş aralığında yarışan kız çocuklarından ise Genel sıralamada beşinci olan Betül Berrak Şişman birinciliğe yükselirken, Ada Yaren Özyörek ikinci, Güler İdil isimli yarışmacı ise üçüncü olarak sıralamayı takip etti.

15 -18 yaş genel sıralamada Muhsin Enes Kaan Elibol birinci oldu.

Final yarışında yarışan 15 - 18 yaş genel sıralamada Muhsin Enes Kaan Elibol birinci oldu. Elibol'u Mahmut Sami Aktaş ikincilikle takip ederken, Necim Ulaş Koşaman üçüncü, Abdullah Mohammad Osman dördüncü ve İsmail Enes Küçüksuzen beşinci oldu.

15 -18 yaş kız çocuğu final yarışında ter döken yarışmacılardan Bilge Cengiz birinci, Yaren Tanrıkulu ikinci olurken, Berra Erdoğan ise üçüncü oldu.

A kategorisinde yarışan Zeynep Duru Şahin birinci oldu

A kategorisinde yarışan yarışmacılardan İlhan Serhat Salman gruptan birinci olarak çıkarken, Mustafa Deniz Aktürk ikinci, Oğuz Altuğ üçüncü, Mehmet Yiğit Kaya dördüncü ve Kaan Özkan beşinci oldu. A kategorisinde yarışan Zeynep Duru Şahin ise birinci oldu.

Genel grup sıralamasında beşinci olan Nehir Kocatepe, kadınlar final yarışından birincilikle çıktı.

Turnuva çerçevesinde yarışan ve finale yükselen Kerem İsmail Akçin birinci oldu. Akçin'i ikincilikle Arda Ertaç, Mehmet Alp Tantuğ üçüncü, Akif Uyguç dördüncü ve beşincilikle Nehir Kocatepe takip etti.

Genel grup sıralamasında beşinci olan Nehir Kocatepe, kadınlar final yarışından birincilikle çıktı.

Yüsra Özyılmaz birinci olarak gruptan çıkmayı başardı

Düzenlenen turnuvada 7 yaş kategorisinde yarışan Arden Türk beşinci, Batı Uras Hersek dördüncü, Kerem Ege Girgin üçüncü, Taha Eren Şimşek ikinci olurken Fatih Demir gruptan birinci olarak çıktı.

7 yaş kız çocuğu kategorisinde yarışan 3 çocuk arasında Derin Bayram birinci olurken, Ela Sirekbasan ikinci, Yüsra Özyılmaz birinci olarak gruptan çıkmayı başardı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından organize edilen satranç turnuvasında 8 yaş kategorisinde yarışan Elif Eren birinci oldu. İris Naz Aksoy'un ikinci olduğu grupta Mert Tren sıralamayı devam ettirdi. Dördüncü olan Doruk Ata Şişman'ı Can Özkorkmaz beşincilikle takip etti.

Turnuvada 8 yaş kız çocuğu kategorisinde yarışan yarışmacılardan Elif Eren birinci, İris Naz Aksoy ikinci olurken, Zeynep Naz Altunay ise üçüncülükle bitirdi.

9 yaş genel kategorisinde Selim Taha Örengül birinci oldu.

Düzenlenen satranç turnuvasında 9 yaş genel kategorisinde Selim Taha Örengül birinci oldu. Aynı kategoride yarışan Uraz Ali Karahan ikinci olurken, Mehmet Eşref Çalış üçüncü, Alp Bartu Arıbal dördüncü ve İlyas Mert Çobanoğlu beşinci oldu.

Satranç turnuvasında kız çocuğu kategorisinde Zehra Kuran birinci olurken, Ömür Yeni ikinci ve gruptan üçüncü çıkan isim İnci Yağmur Üçer oldu.

Turnuvada finale yükselen isimlerden Arda Çetin grup birincisi oldu. Aynı grup içerisinde yarışan Zekeriya Burak Karabulut ikinci, Süleyman Enes Gökkaya üçüncü, Berkalp Berk dördüncü ve Hasan Özdemir ise beşinci oldu. Kızlar kategorisinde yarışan Umay Defne Yüksel birinci oldu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvasında C kategorisinde yarışan öğrencilerden Fatih Alaybeyoğlu birinci oldu. Aynı grup içerisinde yarışan Hüseyin Kutlu ikinci, Deniz Erva Uzun üçüncü, Berat İbrahim Salih dördüncü ve onu beşincilikle Hakan Zeybek takip etti. Şahin Dicle Irmak'ın birinci olduğu kızlar kategorisinde Esra Durmuş ikinci oldu.

Düzenlenen turnuvada D kategorisinde yarışan isimlerden Remzi Yıldız birinci oldu. Grupta ikinci olan isim Samet Mete olurken, Hüseyin Enes Yıldız üçüncü, Melih Ogün Meral dördüncü, Muhammed Beşir Elnabulsi ise beşinci oldu.

Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlenen satranç turnuvasında yarışan D kategorisindeki öğrencilerden Eslem Gülümseyen birinci oldu. Grupta yer alan Nil Uçar ikinci olurken, Yaren Gökduman ismli yarışmacı üçüncü oldu.