Savaş Bitti, Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor

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Anne özlemi çeken genç, savaş bitince ülkesinin yolunu tuttu

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyeliler ülkesine gitmeye devam ediyor

HATAY - Suriye'den 7 yıl önce savaşmamak için kaçan Malik Elali, Cilvegözü Gümrük Kapısından ülkesine dönmenin heyecanı içerisinde, " Ülkemi, annemi özledim. Gidince evleneceğim" dedi.

Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejimini devrildi. Savaşın son bulmasıyla Türkiye'de bulunan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Hatay'ın Reyhan İlçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyeli vatandaşlar ülkesine dönüyor.

Suriye'nin Şam kentinden 7 yıl önce Esad rejiminden kaçarak Türkiye'ye sığınan Malik Elali ülkesine gitmeden önce İhlas Haber Ajansı'na röportaj verdi. Elali, "Ülkeme gittiğim için çok mutluyum. Çok şükür savaş bitti. Şimdi memlekete geri gideceğim. Annemi özlüyorum. Türkiye'de çalışarak aileme para gönderdim. Esad'tan kaçtım, askere gitmemek için. Savaşmamak için kaçtım. Ülkemi özledim, annemi görmek istiyorum. Gittiğimde evleneceğim" diye konuştu.