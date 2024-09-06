Şehit Anneleri, Terör Örgütüne Seslendi: 'Bitecekler' - Son Dakika
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Şehit Anneleri, Terör Örgütüne Seslendi: 'Bitecekler'

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2015 yılında Hakkari Dağlıca'da şehit edilen askerlerden biri olan Deniz Göçkün'ün annesi Ayfer Göçkün, oğlu için duyduğu acının 9 yıl geçmesine rağmen hâlâ taze olduğunu belirtti. Dağlıca saldırısının yıldönümünde konuşan Anne Göçkün, terör örgütüne karşı duruşunu 'bitecekler' sözleriyle ifade etti.

06.09.2024 10:08
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Şehit Annesi Ayfer Göçkün: "Bitecekler"

BALIKESİR - 2015 yılında Hakkari Dağlıca'da şehit edilen 16 askerden birisi olan Şehit Deniz Göçkün'ün annesi Ayfer Göçkün, saldırının yıldönümünde konuştu. Acılarının halen taze ve derin olduğunu söyleyen Anne Göçkün, terör örgütü için 'bitecekler' dedi.

Dağlıca saldırısının yıldönümünde oğlu Şehit Deniz Göçkün'ü anan Anne Ayfer Göçkün, İHA'ya verdiği özel röportajda duygularını paylaştı. Oğlu Deniz'in adının anılması ile gözleri dolan Anne Göçkün, "2015 yılında şehit edildi benim oğlu. 9 yıl oldu. Bizlere sorarsanız daha dün gibi. Acımız hep derin, hep taze. Hep eksiğiz. Bugün, eskisi gibi şehit haberleri almıyoruz. Almayalım da. Olacak inşallah, bitecekler" dedi.

Şehit Anneleri, Terör Örgütüne Seslendi: \'Bitecekler\'
Kaynak: İHA

Dağlıca, Hakkari, Genel, Terör, Son Dakika

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