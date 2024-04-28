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Şehit Başkomiser Kamuran Üçgül, Osmaniye'de toprağa verildi

OSMANİYE - Adıyaman'da bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Karakol Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman kent merkezinde bulunan Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer ve Karakol Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül şehit olmuştu. Karakol Amiri Başkomiser Kamuran

Üçgül'ün cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Şehidin cenazesi götürüldüğü baba evinde helallik alınmasının ardından İlçe Asri Mezarlığına getirildi. İkindi namazına müteakip İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri mezarlık içerisindeki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit başkomiser Kamuran Üçgül'ün babası Mehmet Akif Üçgül, annesi Gülhan Üçgül, eşi Mutlu Üçgül ve çocukları İremsu ve Metehan Üçgül gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin kızı İremsu Üçgül, Türk Bayrağına sarılarak ağladı.

Cenaze törenine Genel müdür yardımcısı Mustafa Çalışkan, Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve vatandaşlar katıldı.