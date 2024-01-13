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Şehit Delen ve Batur'un naaşları Nevşehir'de karşılandı - Son Dakika
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Şehit Delen ve Batur'un naaşları Nevşehir'de karşılandı

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Üsteğmen Gökhan Delen ve Sözleşmeli Er Kemal Batur, Nevşehir'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehit yakını: 'Bugün ağlamak yok, bugün düğün günü'

Şehit Delen ve Batur\'un naaşları Nevşehir\'de karşılandı
13.01.2024 - 17:31,  Güncelleme: 17:43
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Şehit Delen ve Batur'un naaşları Nevşehir'de karşılandı

Şehit yakını: "Bugün ağlamak yok, bugün düğün günü"

NEVŞEHİR - Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Üsteğmen Gökhan Delen ve Sözleşmeli Er Kemal Batur, Nevşehir'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen ve Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazeleri Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Havalimanında her iki şehit için tören düzenlendi. Düzenlenen törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, Alay Komutanı Bahiddin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, il protokol üyeleri, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Tören sırasında bazı şehit yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Bir şehit yakını; "Bugün ağlamak yok, bugün düğün günü" dedi.

Düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı memleketi Aksaray'a, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un naaşa ise Niğde'ye uğurlandı.

Kaynak: İHA
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