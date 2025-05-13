Şehit eşi ve Gazi Şefkatlioğlu: "Ortada bir savaş yok, kardeş kardeşi vuruyordu" - Son Dakika
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Şehit eşi ve Gazi Şefkatlioğlu: "Ortada bir savaş yok, kardeş kardeşi vuruyordu"

Şehit eşi ve Gazi Şefkatlioğlu: "Ortada bir savaş yok, kardeş kardeşi vuruyordu" "Barış sürecinde şehit annelerimizin gözyaşları dinecek" Terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili 15 Temmuz gecesi darbecilere direnirken tankın altında kalarak ezilen Vahide Şefkatlioğlu konuştu.

13.05.2025 17:02
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Şehit eşi ve Gazi Şefkatlioğlu: "Ortada bir savaş yok, kardeş kardeşi vuruyordu"

"Barış sürecinde şehit annelerimizin gözyaşları dinecek"

İSTANBUL - Terör örgütü PKK'nın fesih kararıyla ilgili 15 Temmuz gecesi darbecilere direnirken tankın altında kalarak ezilen Vahide Şefkatlioğlu konuştu. Eşi de aynı tankın altında kalarak şehit olan Şefkatlioğlu, "Ortada bir savaş yok. Kardeş kardeşi vuruyordu. Biz bir ülkeye karşı savaşmıyorduk, kendi içimizde kardeşler birbirini kırıyordu. Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Bu sürece destek olan, arkasında duran herkesten Allah razı olsun. Barış sürecinde şehit annelerimizin gözyaşları dinecek" dedi.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararını 15 Temmuz gecesi darbecilere direnirken tankın altında kalarak ezilen Vahide Şefkatlioğlu değerlendirdi. Aynı tankın altında kalarak eşi şehit olan Şefkatlioğlu'nun hayatı o tarihten itibaren değişti. Bir bacağından 48 operasyon geçiren ve şehit olan eşinin mezarını 1 yıl sonra gören Şefkatlioğlu, PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın anneler, eşler, devlet için elinden gelen her şeyi yaptığını görüyoruz"

PKK'nın fesih kararına çok sevindiğini belirten Gazi Vahide Şefkatlioğlu, "15 Temmuz gecesi vatana darbe olduğunu duyunca eşimle beraber dışarı çıktık. Otobanda tanklar üzerimize geldi ve üstümüzden geçti. Eşim o an şehit olmuş. Beni hastaneye kaldırmışlar. Ben 2 buçuk ay yoğun bakımda, 1 yıl da hastanede kaldım. Eşimin vefatını 1 buçuk ay sonra öğrendim. Hastaneden çıktığımda da eşimin mezarına gittim. Vatanımız için kanımızın son damlasına kadar mücadele ettik. Zaten yaşama sebebimiz; bayrağımız, Kuran'ımız, vatanımız, devletimiz. 15 Temmuz sürecini vatanımızın arkasında durarak destek olduk. 40 yıldan bu yana terör, PKK davası devam ediyor. Fesih sürecinin bizi çok sevindirdiğini söyleyebilirim. O kadar şehitlerimiz var ki, annelerimiz o kadar çok ağladı ki bunu birebir Diyarbakır'da da yaşadım, gördüm. Tertemiz, pırıl pırıl çocuklarımızı bize düşman ediyorlardı. Bunların hiçbir başka bir evlat değil, hepimiz bu ülkede, bu bayrağın altında yaşıyorsak hepimiz için önemli bir süreç. Vatanımız, devletimiz, insanlık için önemli. Bu bayrağın altında Kürdü, Türkü, Çerkezi hiçbirimiz ayrı değiliz. Hepimiz aynı kandan geliyoruz. En çok üzülen anneler, babalar, eşler oldu. Cumhurbaşkanımızın anneler, eşler, devlet için elinden gelen her şeyi yaptığını görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir süreçti. Ben bu süreçten çok memnunum. Barış sürecinde şehit annelerimizin gözyaşları dinecek. Her şey adım adım yavaş yavaş olacak ama olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz bu ülkenin evladıyız"

Fesih kararının büyük bir adım olduğunu vurgulayan Şefkatlioğlu, "Bu vatanda baktığımız zaman 40 bine yakın şehit verdik. Küçük çocukların ağlamasını istemiyoruz. Ortada bir savaş yok. Kardeş kardeşi vuruyordu. Biz bir ülkeye karşı savaşmıyorduk, kendi içimizde kardeşler birbirini kırıyordu. Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Bu sürece destek olan arkasında duran herkesten Allah razı olsun. Terör nedeniyle harcanan paraların haddi hesabı yok. Cumhurbaşkanımızın artık inşallah harcanan paraları gençlere onlara daha güzel gelecek sağlayarak harcayacağına inanıyorum. Türkiye için daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Bu bizim için büyük bir adımdı. Cumhurbaşkanımızın geldiğinden bu yana takip ettiği bir süreçti. Annelerimizin ağlamaması için elinden gelen her şeyi yaptı. Gelmiş geçmiş en yürekli Cumhurbaşkanımız var. Bütün dış ülkelere kendisini gösteriyor. Kimsenin arkasında duramadığı konularda Cumhurbaşkanımız dimdik, eğilmeden duruyor. Barış sürecinde bütün evlatlarımız, annelerimiz, babalarımızın, eşlerin gözyaşları diner. Bu vatanda kimse babasız kalmasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Güvenlik, Terör, Genel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehit eşi ve Gazi Şefkatlioğlu: 'Ortada bir savaş yok, kardeş kardeşi vuruyordu' - Son Dakika

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