Şehit kabirlerine şeker ve kolonya bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Şehit kabirlerine şeker ve kolonya bırakıldı

Geniş Video İzle

Şehit kabirlerine şeker ve kolonya bırakıldı Şehitlikte hüzünlü bayram Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde İzmir'deki şehit yakınları, Kadifekale Hava Şehitliğini ziyaret etti.

31.03.2025 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit kabirlerine şeker ve kolonya bırakıldı

Şehitlikte hüzünlü bayram

İZMİR - Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde İzmir'deki şehit yakınları, Kadifekale Hava Şehitliğini ziyaret etti. Şehit kabirlerinin üzerine bırakılan şeker ve kolonyalar ise hüzünlü bir görüntü oluşturdu.

İzmir'de Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde şehit yakınları, şehitlerin kabirlerini ziyaret etmek için Kadifekale Hava Şehitliğine gitti. Sabah saatlerinden itibaren şehitliklere giden aileler, çocuklarının mezarları başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Aileler, şehit olan yakınlarının kabirlerini suyla ve elle temizledi. Şehit kabirlerinin üzerine ise, şeker ve kolonyalar bırakıldığı görüldü.

"İçimizde ömür boyu sürecek"

1998 yılında şehit olan Bayram Ali Kozan'ın babası Mehmet Ali Kozan, oğlunun acısını bir ömür boyu yaşayacağını söyledi. Acılı baba Kozan, "28 sene oldu ama yıllar geçse de içimizde ömür boyu sürecek bir acı. Allah kimseye bu acıyı vermesin. İnşallah bu PKK da silah bırakır, vatan evlatlarımız huzur içinde yaşar. Her bayram kabrine geliyoruz, Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi. Bayram Ali Kozan'ın annesi Zahide Kozan ise, "Bize bayram yok; her gün hüzün yaşıyoruz. Üzülmekten dert sahibi olduk. Genç yaşta mezara yatırdık. Oğlum yaşasaydı... Onu kaldırıp ben yatardım. Ben yaşamıyorum zaten" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Genel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehit kabirlerine şeker ve kolonya bırakıldı - Son Dakika

Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
Ünlü ABD’li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı

14:53 Fransa’da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
14:33 Özel: Adil Karaismailoğlu’nu İBB’ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı
14:24 Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı Müftüden ortalığı karıştıran Volkan Konak paylaşımı
12:50 Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
11:48 Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
07:32 Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
00:43 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail Dışişleri Bakanı’na sert tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki
00:33 Karabük’te polis memuru kazada hayatını kaybetti Karabük'te polis memuru kazada hayatını kaybetti
00:32 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik İçişleri Bakanı Yerlikaya: 10 günde çok önemli sınavlardan geçtik
00:15 Avrupa’nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı Avrupa'nın ilk uzay roketi kalkıştan 30 saniye sonra patladı
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
23:24 Ünlü ABD’li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti
22:16 Uganda’da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37’ye yükseldi Uganda'da M Çiçeği salgınında can kaybı sayısı 37'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 16:05:30. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit kabirlerine şeker ve kolonya bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement