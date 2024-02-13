Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel\'in Hatay\'a düşen ateşi

Şehit ateşi Hatay'a düştü
HATAY - Şırnak'ta şehit olan Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in Hatay'ın Hassa ilçesindeki baba evine acı haber verildi.
Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, 13 Şubat tarihinde Hakkari-Şırnak otoyolunda arızalanan askeri araca müdahale esnasında aracın hareket etmesi sonucu yaralandı. 23 yaşındaki Sözleşmeli Er Kel, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Mehmetçiğin şehadet haberini Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Şehit Ademe Kel'in ailesinin yaşadığı Hatay'ın Hassa ilçesi Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki baba ocağına da acı haber verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin bekar olduğu, Mehmet ve Fatma çiftinin 12 çocuğundan birisi olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi 14 Şubat tarihinde öğle namazına müteakip Hassa ilçemiz Arpalıuşağı İlkokulunun bahçesinde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, ''Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar.'' ifadeleri akıllara geldi.
Son Dakika › Genel › Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in Hatay'a düşen ateşi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?