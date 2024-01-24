Rahatsızlanan annesi için Diyarbakır\'a götürülen Demirtaş\'ın ziyaretine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır'da rahatsızlanan annesi Sadiye Demirtaş'ı ziyaret etmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tekirdağ Çorlu Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Diyarbakır'a götürülen Demirtaş'ın annesini ziyaret ettiği ve ardından eşi Başak Demirtaş, kızları ve kardeşleri ile bir odada görüştüğü belirtildi. Yaklaşık 300 polis ve askerin ise hastane çevresinde görev aldığı ortaya çıktı.

ÖZEL UÇAKLA DİYARBAKIR'A UÇTU

Alınan bilgiye göre, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş, solunum yetmezliği ve kanındaki enfeksiyon değerlerinin yüksek olması nedeniyle 19 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği de bulunan Sadiye Demirtaş'ın sağlık durumu düzelmeyince ailesi Selahattin Demirtaş'a haber verdi. Selahattin Demirtaş, annesini görmek için 22 Ocak'ta avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlığın izni ile Demirtaş, Tekirdağ Çorlu Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Diyarbakır'a götürüldü.

HASTANEDE İKİ KAT, HASTALAR DIŞINDAKİ KİŞİLERE KAPATILDI

Demirtaş, havalimanından çok sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde saat 20.00 sıralarında annesinin bulunduğu özel hastaneye gitti. Hastanede yoğun bakımın bulunduğu iki kat, hastalar dışındaki kişilere kapatıldı. Selahattin Demirtaş, yoğun bakımdaki annesi Sadiye Demirtaş'ı ziyaret etti. Selahattin Demirtaş, ardından eşi Başak Demirtaş, kızları ve kardeşleri ile bir odada görüştü.

300 POLİS VE ASKER GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Selahattin Demirtaş'ın hastanede kaldığı süre boyunca çevrede yüksek güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 300 polis ve asker hastane çevresinde görev aldı. Hastane ziyareti saat 23.00 sıralarında sona eren Selahattin Demirtaş, yoğun önlemler altında, zırhlı araçların da bulunduğu bir konvoy eşliğinde havalimanına götürüldü ve ardından Edirne F Tipi Cezaevi'ne getirildi.