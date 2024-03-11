Sigortacı Yakup Göktaş: Deprem sigortası devlet politikası içerisinde olmalı - Son Dakika
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Genel

Sigortacı Yakup Göktaş: Deprem sigortası devlet politikası içerisinde olmalı

Sigortacı Yakup Göktaş, Türkiye sınırlarında her ev ve iş yerinde zorunlu deprem sigortası olması gerektiğini belirterek, deprem sigortasının devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Göktaş, zorunlu deprem sigortası ile birlikte konut sigortasının da yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

11.03.2024 20:17  Güncelleme: 20:19
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Sigortacı Yakup Göktaş: "Deprem sigortası devlet politikası içerisinde olmalı"

"Türkiye sınırlarında her ev ve iş yerinde deprem sigortası olmalı"

KAYSERİ - Sigortacı Yakup Göktaş, zorunlu deprem sigortasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her ev ve iş yerinde olması gerektiğini söyleyerek, "Deprem sigortası devlet politikası içerisinde olmalı" dedi.

Zorunlu deprem sigortası ile birlikte konut sigortasının da yapılmasının artı kalan hasarın da karşılanmasında yardımcı olabileceğini söyleyen Sigortacı Yakup Göktaş, "Zorunlu deprem sigortası Doğal Afet Kurumu tarafından çıkarılmış, 1999'dan sonra yürürlüğe girmiş bir poliçedir. Halk dilinde de DASK olarak geçer. Bu sigorta zaten adı üstünde zorunludur ve yapılması gerekir. Sayın Bakan Şimşek'in de belirttiği gibi zorunlu deprem sigortasının içerisindeki teminatları arttırmak istiyorlar. Bunların içerisinde ilave olarak doğal afetle beraber sel-su, fırtına ve kar ağırlığı gibi teminatları da dahil etmek istiyorlar. İlave olarak konut sigortası da yapılabilir DASK ile beraber. Zorunlu deprem sigortası, deprem sonucu oluşacak riskleri karşılar, artan kısmı ise konut sigortası karşılar. Burada da konut sigortasının mutlaka yapılması gerekir. Biliyorsunuz ki ülkemizde büyük bir deprem meydana geldi ve bu depremden sonra da zaten sigorta yeniden gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bence her ev ve iş yerinin mutlaka sigortası olması gerekir" dedi.

Göktaş, zorunlu deprem sigortasının devlet politikasına alınması gerektiğini ve böylelikle herkesin yaptırmak zorunda olacağını söyleyerek, "Evlere de zorunlu deprem sigortasının mutlaka yapılması gerekir. Depremle beraber dediğim gibi yangın, yıldırım, infilak, grev, lokal, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, daire su basması, fırtına ve kar ağırlığı gibi teminatların alınması gerekir. Zorunlu deprem sigortası tüm evlerde zorunlu fakat hala halkımızda bir bilinç ve ya herhangi bir bilgi olmadığından kaynaklanan ya da eksik bilgiden kaynaklı bu sigortayı yaptırmayanlar da var. Fakat bu devlet politikası içerisinde olursa eğer mecburi yaptırmak zorunda kalırlar. Böyle büyük risklerde de en azından kendi ülkemizde kendi ekonomimizi daha güzel hale getirir, sigorta tüm riskleri karşılar. Böylelikle vatandaşlar da tüm maddi hasarlarını da almış olurlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sigortacı Yakup Göktaş: Deprem sigortası devlet politikası içerisinde olmalı - Son Dakika

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