Şile'de 51 Öğrenci Kumanyalardan Zehirlendi - Son Dakika
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Şile'de 51 Öğrenci Kumanyalardan Zehirlendi

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İstanbul Valisi Davut Gül, Şile'de İBB tarafından dağıtılan kumanyalardan 51 öğrencinin zehirlendiğini açıkladı. Vali, olayla ilgili araştırma başlatıldığını belirtti.

25.12.2024 17:02  Güncelleme: 17:06
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İstanbul Valisi Davut Gül, " Şile'de 51 öğrencimiz İBB tarafından dağıtılan kumanyalardan zehirlendi"

"Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde gelen öğrencilere dağıtılmış"

"2 tane Milli Eğitim Müfettişimizi konuyu araştırmak üzere görevlendirdik"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Davut Gül, Şile'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'e bağlı bağlı bir araçtan dağıtılan kumanyalardan 51 öğrenci zehirlenmesi sonrası açıklamada bulundu. Vali Gül, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de dağıtım yaptı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde gelen öğrencilere dağıtılmış. Bununla ilgili valilik olarak 2 tane Milli Eğitim Müfettişimizi konuyu araştırmak üzere görevlendirdik" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şile'de meydana gelen olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Gül, " Bugün Şile'mizde 75. Yıl Ortaokulu'nda 51 öğrencimiz dağıtılan kumanyalardan zehirlendi. Hastaneye sevk edildi. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Ama bir zehirlenme var. Böyle olunca da serum başta olmak üzere doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok. Fakat dağıtılırken çocukların yarım bıraktığı ve yemeyen çocukların kumanyalarında İl Tarım Müdürlüğümüz numuneleri aldı. Bununla ilgili valilik olarak 2 tane Milli Eğitim Müfettişimizi konuyu araştırmak üzere görevlendirdik. Tarım kendi alanında, sağlığında kendi mekanizması işliyor. Tarım ekipleri gıda denetimlerini yapıyor. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de dağıtım yaptı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde gelen öğrencilere dağıtılmış. İlk bize gelen bilgiler ve gördüğümüz nokta bu" açıklamasında bulundu.

Şile\'de 51 Öğrenci Kumanyalardan Zehirlendi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Davut Gül, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Genel, Şile, Son Dakika

Son Dakika Genel Şile'de 51 Öğrenci Kumanyalardan Zehirlendi - Son Dakika

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