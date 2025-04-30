Şile'de Otomobil Denize Sürüklendi

Şile Sahili'nde otomobil denize sürüklendi

İSTANBUL - Şile Kumbaba Sahili'nde deniz kenarına bırakılan Volkswagen

marka otomobil önce kum zemine saplandı, ardından dalgaların etkisiyle denize sürüklendi. Araç, traktör yardımıyla denizden çıkarıldı.

Şile Kumbaba Sahili'ne arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden bir şahıs iddiaya göre, aracını deniz kenarına park etti. Zamanla kum zemine saplanan otomobil, dalgaların da etkisiyle denize sürüklendi ve su almaya başladı. Denize giren aracın battığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye traktör getirildi. Traktöre bağlanan halatla çekilen araç, güçlükle kıyıya çıkarıldı. Aracın denizde kalma ve kurtarılma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.