Sincan Belediyesi, 69 Yeni Hizmet Aracı Ekledi - Son Dakika
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Sincan Belediyesi, 69 Yeni Hizmet Aracı Ekledi

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Sincan Belediyesi, araç kiralama dönemini kapatarak envanterine 69 yeni hizmet aracı ekledi. Belediye Başkanı Murat Ercan, bu sayının belediye tarihinin en yüksek araç sayısı olduğunu belirtti ve yeni araçların ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için alındığını açıkladı.

17.01.2025 19:40  Güncelleme: 19:51
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Sincan Belediyesi, bünyesine 69 yeni hizmet aracı ekledi

ANKARA - Sincan Belediyesi, araç kiralama dönemini kapatarak bünyesine 69 yeni hizmet aracı ekledi.

Yapılan projelerle ilçeyi sanat, kültür ve sporla buluşturan Sincan Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede alınan karar doğrultusunda araç kiralama dönemini sona erdiren Belediye, 69 yeni hizmet aracını bünyesine ekledi. Aralarında kamyon, iş makinası, cenaze aracı, otobüs, kamyonet ve süpürge aracının bulunduğu hizmet araçları ise Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından tanıtıldı. Belediye Başkanı Murat Ercan, bu sayının belediye tarihinin en yüksek sayıdaki araç sayısı olduğunu kaydetti.

"Bugün 69 tane aracımızı belediyemizin envanterine katıyoruz"

Sincan belediyesi envanterine yeni katılan 69 araç olduğunu belirten Belediye başkanı Ercan, "Bugün 69 araç çok ciddi bir sayı. Bir seferde belediye tarihine kazandırılmış en yüksek sayıdaki araç. Bunun içerisinde kazıcı yükleyicilerinden kamyondan kamyonete, minibüsünden otobüsün kadar birçok çeşit aracımız var. Yeni teknolojiyle son çıkan araçlar var. Sincan, oldukça geniş bir yüz ölçümüne sahip. Bir metropol ilçeye göre benzerlerimizin 5 katı, 10 katı büyüklüğünde bir yüz ölçümüz var. Tabi bu geniş coğrafyaya adeta her bir metrekaresine her an yetişmiş olmamız yetişmek durumundayız. Dolayısıyla buna her zaman kendimizi hazır halde tutmamız icap ediyor" diye konuştu.

"Araç filosuna bir 69 tane daha yeni aracı eklemenin de mutluluğunu yaşıyoruz"

Belediyede bir tane kiralık aracın olmadığını ve tamamının belediyeye ait olduğunu söyleyen Ercan, "Araçların içerisinde her biri 10 milyonlarla ifade edilecek değerli araçlar var. Bundan dolayı da çok gururluyuz. Bu hizmet kervanına, bu araç filosuna bir 69 tane daha yeni aracı eklemenin de mutluluğunu yaşıyoruz çünkü Sincan her şeyin en iyisine layık. Biz de Sincan'a en iyi hizmet çabalamak için en iyi teknolojiye sahip olmamız gerektiğini her zaman biliyoruz ve bu anlamda da dediğim gibi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Sincan için en iyisini yapmaya gayret edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Sincan'ın her türlü ihtiyacına yetişmeye çalıştıklarını ve gençlerin ihtiyaçları, onların talepleri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Ercan, "Her hafta okullardan, gençler de görür beni zaten çünkü onlar bizim geleceğimiz. Aynı zamanda hanımlarımız bizim için çok kıymetli. Onların işte bir ara gelmeleri, sosyalleşmeleri, Kültürel karşılamaları noktasında zaten sürekli seferber oluyoruz. Aynı zamanda özel kardeşlerimizin de ihtiyacını her zaman yetişmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sincan Belediyesi, 69 Yeni Hizmet Aracı Ekledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sincan Belediyesi, 69 Yeni Hizmet Aracı Ekledi - Son Dakika

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