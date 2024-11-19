Sis İstanbul Boğazı\'nı Kapattı

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Sis etkili oldu, İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

İSTANBUL - İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı da çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Boğaz trafiği de sisten etkilendi. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Sarıyer'de küçük teknelerin sis bulutları arasında kaybolduğu gözlendi. Boğaz'da ortaya çıkan kartpostallık manzara kameraya yansıdı.