Şişli Belediyesi Sosyal Yardımları 4,5 Kat Artırdı - Son Dakika
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Genel

Şişli Belediyesi Sosyal Yardımları 4,5 Kat Artırdı

Şişli Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarını 10 ayda 4,5 kat artırarak geniş bir kesime destek sağladı. Başkan Resul Emrah Şahan, çeşitli projelerle dayanışma ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda hizmet verdiklerini ifade etti.

26.02.2025 19:18
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Şişli Belediyesi sosyal yardımlarını 4 buçuk kat arttırdı

İSTANBUL - Şişli Belediyesi, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarını 10 ayda 4.5 kat artırdı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan "Vatandaşımızın hakkı olanı sağladık, güçlü dayanışmayla daha birçok desteği ve hizmeti sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Şişli Belediyesi, bugüne kadar birçok alanda sosyal destek projesini hayata geçirdi. Emeklilerden kadınlara, öğrencilerden ihtiyaç sahibi ailelere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Şişli Belediyesi, dayanışma ve eşitlik ilkelerini esas alarak sosyal belediyecilikte örnek teşkil ediyor. Şişli Belediyesi, sosyal yardımlarını 4,5 kat artırarak, her kesimden vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

"Vatandaşların hakkı olanı sağladık"

"Esas meselemiz geçim derdine çözüm bulmak" diyen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan "Zor zamanda insanımızın yanında olmak için sosyal yardımlarımızı 4.5 kat artırdık. Vatandaşımızın hakkı olanı sağladık, güçlü dayanışmayla daha birçok desteği ve hizmeti de sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kent lokantaları çare oldu

Sosyal belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar sayısız projeye imza atan Şişli Belediyesi, gezici ve sabit kent lokantaları açtı. Bu lokantalarda 200 binin üzerinde vatandaş sağlıklı ve kaliteli besine en uygun fiyata ulaştı. Şişli Belediyesi, Gezici Kent Market açtı. 5 binin üzerinde vatandaş bu marketten faydalandı. Temizlikten gıdaya kadar birçok ürünün satışa sunulduğu Gezici Kent Market, 15 günde bir rota değiştirerek tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

"Bir Öğün Bizden" gıda paketi

Şişli Belediyesi, "Bir Öğün Bizden" gıda destek paketiyle 70 binin üzerinde öğünü çocuklara ulaştırdı. Başkan Şahan, "Çocuklar için çalışmaya devam edeceğiz. İlçemde hiçbir çocuk okulda aç kalmayacak" dedi.

"Emekli Pazar Desteği" ödemesi yapıl

Sosyal belediyecilikte dikkat çeken Şişli Belediyesi, ilçede yaşayan 5 bin emekliye, 5 bin liralık "Emekli Pazar Desteği" ödemesi yaptı.

" Türkiye'nin genç zihinlerinin yanında olacağız"

İPA'nın araştırmasına göre öğrencilerin aylık maliyeti 2024'e göre yüzde 57.17 oranında artarak 22 bin 920 liraya çıktı. Şişli Belediyesi ise, İlk Bursum projesi kapsamında öğrencilere 15 bin TL'lik burs desteği verdi. Yine Şişli'de yaşayan üniversitelilere bin TL tutarında ulaşım desteği verildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan destek paketlerinin devam edeceğini vurgularken, "Eğitimde fırsat eşitliği için her türlü projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceği genç zihinlerde, onları desteklemek bir yerel yönetici olarak en büyük önceliğim" dedi.

Kara kışta Şişli, vatandaşın yanında

Şişli Belediyesi, 3 ay boyunca aylık bin 500 liralık fatura desteğini hayata geçirdi. 7 bin vatandaşın ilk ödemesi Ocak ayında yapıldı. Aynı zamanda Şişli ve Anadolu'nun dört bir yanında, zorlu kış şartlarında eğitim gören 10 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine bot ve mont hediye edildi.

Şişli'de engel yok!

Ayrıca Şişli'de yaşayan engelli vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için engelli çocuğu olan 500 anneye 5 bin TL'lik destek verildi.

Mekik her sokakta

Tüm bu sosyal yardımların yanı sıra Şişli'de yaşamı kolaylaştırmak ve ulaşımı rahatlatmak için hayata geçirilen Mekik servisleri 800 bin kez kullanılmasıyla dikkat çekmeye devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şişli Belediyesi Sosyal Yardımları 4,5 Kat Artırdı - Son Dakika

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