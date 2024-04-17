Sivas- İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor
ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında aktarmasız yüksek hızlı tren ekspres seferlerinin 4 Mayıs itibariyle başlayacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas ile İstanbul arasında başlayacak olan aktarmasız yüksek hızlı tren seferlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de demiryollarında yapılan yatırımlar ve atılımlar sayesinde ulaşımda çağ atlatan projelerin hayata geçirildiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, hızlı tren projeleri, mevcut demiryollarının yenilenmesi ve modernizasyonu, milli ve yerli demiryolu sanayisinin geliştirilmesinde bakanlık olarak duraksamadan çalıştıklarını ifade etti. Uraloğlu, vatandaşların güvenli, ekonomik, çevreye duyarlı ve konforlu ulaşımını sağlayabilmek için demiryolları yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.
Ankara-Sivas YHT hattını 1 yılda 971 bin kişi kullandı
Ankara-Sivas Hızlı Demiryolu Hattı'nın 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesiyle Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate düştüğünü anımsatan Bakan Uraloğlu, Ankara- Yozgat arasının da 1 saat düştüğünü söyledi. Güzergah üzerinde bulunan 8 istasyon ile hizmet vermeye başlayan hızlı tren hattının Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve son olarak da Sivas'a ulaştığını belirten Uraloğlu, "Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanması ile bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuştu. Ankara-Sivas arasında günde karşılıklı 3+3 sefer olarak işletilen Yüksek Hızlı Tren ile 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete girmesinden bu yana geçen 1 yılda 971 bin yolcu seyahat etti" dedi.
4 Mayıs İtibariyle YHT ile Sivas-İstanbul aktarmasız ekspres başlıyor
Sivas ve Ankara'dan Yüksek Hızlı Trenler ile seyahat eden yolculardan gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri doğrultusunda çalışmaların tamamlandığının müjdesini veren Uraloğlu, "Sivas'tan 4 Mayıs saat 13.00'da hareket edecek Yüksek Hızlı Trenimiz ekspres ve aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecek. 483 yolcu kapasitesine sahip setler kullanılarak işletilecek ekspres trenlerimiz İstanbul'dan da 08.40'ta hareket edecek, Sivas' a 15.58' de varacak, Sivas' tan 13.00' da hareket edecek ve İstanbul' a 20.08' de ulaşacaktır" diye konuştu.
Bakan Uraloğlu, İstanbul-Sivas seferinin 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferinin ise 7 saat 8 dakika süreceğini belirterek, "Ekspres Yüksek Hızlı Trenler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak. İlerleyen günlerde yolcu taleplerini dinleyeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak işletme planı değişiklikleri yapacağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Genel › Sivas-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Seferleri Başlıyor - Son Dakika
Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, bayram boyunca 303 ekip ve 105 araçla bölgede görev yapacak. SCADA sistemiyle ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetleri kontrol edilecek. Saha ekipleri kesintileri engellemek ve enerji sürekliliğini sağlamak için çalışacak.
Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama işletmeleri istedikleri doluluğu bulamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla rezervasyonlar yüzde 20 düşüş gösterdi. İşletme sahipleri bayrama 2-3 gün kala umutlu olduklarını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu yılki Çin-ASEAN Fuarı'na (CAEXPO) Özel Ortak Ülke olarak katılacağını duyurdu. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi bir ülke olan BAE, fuarda kendi ulusal pavyonunu da kuracak. Bu yıl, Çin ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin 40. yıldönümü kutlanıyor. CAEXPO'nun düzenlendiği Guangxi bölgesi, Çin'in dışa açılımı ve ASEAN ülkeleriyle işbirliği için önemli bir merkez konumunda bulunuyor.
Seçimde beklediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurultayda aday olmayacağını açıkladı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda bayramların esnaf için sadece ticari bir fırsat olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve kültürel öneme sahip özel günler olduğunu belirtti. Palandöken, esnaf ve sanatkarlara bol ve bereketli işler, artan kazançlar diledi ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çeşitli suçlardan aranan 118 kişi yakalandı. Çalışmalar sonucunda çok sayıda silah, mermi ve çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca kumar oynatan iş yerlerine ve kumar oynayanlara da adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 27 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 240 adet kol saati, 18 adet güneş gözlüğü ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Yakalanan kişilere gerekli yasal işlemler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 30 operasyon düzenledi ve 65 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler, silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için mücadelenin devam edeceğini belirtti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan seçimlerde kazanan ve kaybeden aileler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Kavga taşlı ve sopalı bir şekilde gerçekleşti.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0040 liradan, avro 34,6830 liradan haftaya başladı. Doların satış fiyatı 31,9480 liradan 32,0040 liraya yükseldi. Avronun satış fiyatı ise 34,5710 liradan 34,6830 liraya yükseldi.
Google, Android uygulamasının tasarımında değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Şirket, arama sırasında alt gezinme çubuğu dahil olmak üzere yeni tasarımlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor. Google uygulamasının son test sürümünde, arama çubuğunun alt gezinme çubuğunun bir parçası olacağı ortaya çıktı. Bu değişiklikler, Android için arama ve gezinmeyi daha rahat hale getirecek gibi görünüyor.
Android cihazlarda bulunan Circle to Search özelliği, bildirim çubuğunda çalışmamakta ve metinleri kopyala-yapıştır yöntemiyle eklemeye izin vermemektedir. Bu sorunun çözümü için ilerleyen güncellemeler beklenmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?