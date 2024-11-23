Sivas'ta Lastikçiler Açık Havada Yoğun Çalışıyor

Genel

Sivas'ta lastikçilerde yoğun mesai

SİVAS - Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Sivas'ta araç sahipleri lastikçilerin yolunu tuttu. Yoğun mesai ile çalışan lastikçiler, sabah 08: 00 ila 23: 00 arasında değişim yapıyor.

Kış şartlarının en ağır geçtiği illerin başında yer alan Sivas'ta haftasonu için kar yağışı uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarının düştüğü ve yüksek kesimlerde ara ara kar yağışının yaşandığı kentte, lastikçiler yoğun mesai harcamaya başladı. Kar yağışı öncesi kış lastiklerini taktırmak isteyen araç sahipleri, lastikçilerin yolunu tuttu. 1 Aralık tarihine kadar yoğun bir şekilde çalışan lastikçiler, 12 saati aşkın çalışarak araçların lastiklerini değişiyor.

"Mesai saatlerimiz artıyor, günlük 12 saati buluyor"

Bir firmada çalışan Halil Alan, 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmanın zorunlu olduğunu ifade ederek, "Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'tan itibaren başlıyor. Sadece ticari araç diye bir husus yok açıkçası. Kaza gibi durumlarda önce lastiğe bakılıyor. 4 aylık zorunlu süreç başlıyor. 1 Aralık tarihinden itibaren denetimler başlıyor. Mesai saatlerimiz artıyor, günlük 12 saati buluyor diyebilirim. Sabah 8'de başlıyoruz, akşam 11'e kadar sürebiliyor. Müşterilerimiz işlerinden dolayı geç saatlerde geliyor. Bir, iki aylık süreçte yoğun mesai harcıyoruz." dedi.

Kış lastiğinin yol tutuşu için çok önemli olduğuna değinen Alan, "Kış lastiğinde dikkat etmemiz gereken en önemli şey kalite. Önemli olan lastikteki tırtıklar. Kar yağsın veya yağmasın kış lastiği takmak mecburi. Yollarda buzlanma olup kazaya sebebiyet verebiliyor. Zorunluluk 1 Aralık'ta başlıyor ama canınızı ve malınızı düşünüyorsanız o tarihten önce kış lastiği taktırın. Kesinlikle ihmal etmeyin." ifadelerine yer verdi.