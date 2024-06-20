Soğuksu Milli Parkı'nda 'Mangal Trafiği' - Son Dakika
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Genel

Soğuksu Milli Parkı'nda 'Mangal Trafiği'

Ankara'nın simge noktalarından olan Soğuksu Milli Parkı'nda Kurban Bayramı tatilini piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Parka giriş için saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar, dron ile kaydedilen görüntülerde kilometrelerce araba sırasının oluştuğunu gösterdi. Otobüslerle parktan ayrılmak isteyen vatandaşlar da yoğun kalabalıklar oluşturdu. Yoğunluğun haftanın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

20.06.2024 10:18
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Soğuksu Milli Parkı'nda uzun araç kuyrukları oluştu

Soğuksu Milli Parkı'nda 'Mangal Trafiği'

ANKARA - Kurban Bayramı tatilini piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Ankara'nın simge noktalarından olan Soğuksu Milli Parkı'nın girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitti. Başkent Ankara'da kalan vatandaşlar ise tatili kentin park ve mesire alanlarında piknik yaparak değerlendiriyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı ise vatandaşların aileleriyle birlikte temiz hava ve piknik yapmak istediği önemli noktalardan bir tanesi. Soğuksu Milli Parkı'na gelen vatandaşlar, parka girebilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Tek şerit halinde oluşan kilometrelere araba sırası kuyruğu, İHA ekibi tarafından dron ile saniye saniye kaydedildi.

Sıranın kendisine gelmesini bekleyen bir vatandaş yaptığı konuşmada, "İleride bir kaza mı olmuş? Hiçbir bilgim yok. Bütün Ankara buraya gelmiş. Bizde merak ettiğimiz için geldik. Aslında bizim mahalle tarafında güzel yerler vardı. Bayramda hiçbir yere ayrılamadık. Herkesin bayramını kutluyorum" ifadesini kullandı.

Mehmet Yiğit isminde bir vatandaş ise, "Mangal trafiği olması normal. Ankara sıcağından bizde kaçtık. Buralara geldik burası serin. 'Son günlerde de buradaki ormanlarda değerlendirelim' dedik. Mangal yapacağız çocuklarla. Sizlere de iyi bayramlar" dedi.

Soğuksu Milli Parkı'ndan otobüs ile ayrılmak isteyen vatandaşlar ise duraklarda yoğun kalabalıklar oluşturdu. Gelen otobüslerin kapasitesinin dolmasının ardından bazı vatandaşlar saatlerce otobüs beklemek zorunda kaldı.

Soğuksu Milli Parkı'nda yoğunluğun haftanın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Soğuksu Milli Parkı'nda 'Mangal Trafiği' - Son Dakika

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