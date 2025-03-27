Sokak Köpekleri Esnaf ve Vatandaşları Tedirgin Ediyor

Sokak köpekleri esnaf ve vatandaşları bezdirdi

Esnaf ve vatandaşlar, Altınordu Belediyesi'nin köpekleri toplamasını istedi

Sokak köpeklerinin kovaladığı motosiklet yayaya çarparak ağır yaralanmasına yol açtı

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, şehrin en işlek caddelerindeki sokak köpekleri esnaf ve vatandaşları bezdirdi. Esnaf ve vatandaşlar köpeklerin toplanarak barınaklara konulmasını talep etti.

Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de 23 Mart Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, Enes Akdeniz'in kullandığı 52 AFY 986 plakalı motosiklet trafiğe kapalı İsmet Paşa Caddesi'nde kendisini kovalayan köpeklerden kaçarken yaya Ercan Uzunlar'a çarparak ağır yaralanmasına yol açtı. Olayda sürücü de yaralandı.

Ordu'nun en işlek caddelerinden olan İsmet Paşa Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlar, sokak köpeklerine karşı tedbir almayan Altınordu Belediyesine tepki gösterdi. Vatandaşlar, sokak köpeklerinin özellikle sabah ve akşam saatleri ile insan yoğunluğunun az olduğu zamanlarda kalabalık bir sürü halinde gezdiğini söyledi. Esnaf ve vatandaşlar, sorumluluğu Altınordu Belediyesi'nde olan köpeklerin toplanması ve barınakta bakılmasını istedi.

"Artık köpeklerin insanlara tehlike olmaması gerekiyor"

İsmet Paşa Caddesi'nde esnaf olan Ethem Eyigün, "Köpek sorunu Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi oldu. Tamam, hayvanları hepimiz seviyoruz, değer veriyoruz ve kabul ediyoruz. Şu anda sokaklarımız kimi zaman köpekten geçilmiyor, pisliğini bir yana bırakalım, artık insanımızın canına kast ediyor. Bir süre önce burada köpek motora yürüdü, sürücü de korkusundan vatandaşa çarptı ve kendisi de yaralandı. Bu insanlara yazık değil mi? Köpeklerin artık insanlara tehlike olmaması gerekiyor" dedi.

"Akşamları dışarı çıkmaya korkuyoruz"

Cemil Hazar isimli vatandaş ise sokak köpeği sorununun Türkiye'nin her noktasında olduğunu belirerek, "Bunların belediye tarafından toplanması ve barınağa konulması, sokakta olmaması lazım. Ben hayvanseverlere soruyorum, sizin çocuğunuzu parçalasa yine aynı şekilde konuşabilecek misiniz? Hepimiz hayvan seviyoruz ama insanlara zarar vermemesi, buna bir çare bulunması gerekiyor. Belediye tarafından toplanıp bir yere konulsun. Ben akşamları dışarıya çıkmaya korkuyorum, saldırıyorlar. 3-5 tanesi bir araya gelince insan yürümeye korkuyor. Belediye tarafından toplanıp bir çaresine bakılması lazım" diye konuştu.

"Ben tek başıma sokağa çıkıp teravih namazına gidemiyorum"

Sokak köpeklerinin kimi insanlara saldırdığını ve tek başına teravih namazına gidemediğini ifade eden bir vatandaş ise, "Sokak köpekleri belediye tarafından toplansın, kimsenin ciğeri yanmasın. Bugün onlara, yarın bizlere olur. Ben gece sokağa çıkamıyorum, tek başıma teravih namazına gidemiyorum. Köpekler koç gibi, önlerine az bir şey mama koyuyorlar, bu şekilde hayır da olmaz, bakım da olmaz. Kazada yaralanan adamın vebalini kim çekecek?" ifadelerini kullandı.