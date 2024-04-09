Son teravih namazı çocukların neşesiyle kılındı

Samsun'da 31 Mart yerel seçimlerinde 1 milyon 38 bin 991 seçmen 3 bin 656 sandıkta oy kullanacak

Samsun'da nüfusa kayıtlı 1 milyon 38 bin 991 seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. 17 ilçede 3 bin 656 sandıkta oy kullanma işlemi olacak. Samsun en kalabalık ilçesi İlkadım ilçesinde ise 241 bin 747 kişi sandığa gidecek.