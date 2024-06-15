Genel

Sosyal medyada fenomen olan öğretmen sevinci velilerden tam not aldı

Tatil sevinci yaşayan öğretmenler sosyal medyada viral oldu

BURSA - Bursa'da bir ilkokulda eğitim veren öğretmenlerin, karne sevinci sosyal medyanın en çok tıklanan videosu oldu. Binlerce kişi öğretmenlerin sempatik kutlamasını alkışlarken, veliler de öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte eğlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söylediler

Bursa'da 2 bin 25 okulda 699 bin 229 öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girerken, 42 bin 129 öğretmen de son derste ter döktü.

Millet Mahallesi'nde Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu öğretmenlerinin son ders ziliyle sınıflardan koşarak çıkması ise izleyenleri gülümsetti. Ellerindeki kağıtları havaya atarak sınıftan çıkan öğretmenler, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin hayretle bakışları, kameralara yansıdı. Öğretmenlerin tatil heyecanı sosyal medyada hızla yayıldı. Veliler ise çocuklarının öğretmenleriyle eğlenmesini keyifle izlediklerini söyleyerek, böyle içeriklerle öğrencileri eğitime teşvik ettikleri için teşekkür etti.

"Veliler olarak mutlu olduk"

Okulda öğretmenlerin birçok etkinlik hazırladıklarını söyleyen Veli Elif Obuz, "Okulumuz çok eğlenceli, aktivitesi bol olan bir okuldur. Biz veliler olarak okula geldiğimizde çok mutlu hazırlanıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız her gün aktivite yapar. Son yaptıkları video öğrencileri ve velileri çok mutlu etti. Biz çok teşekkür ediyoruz, velileri mutlu etmelerinin yanı sıra öğrencileri de çok eğlendirdiler" şeklinde konuştu.

"İzlemesi çok keyifliydi"

Öğretmenlerin videosunu keyifle izlediklerini söyleyen Eyüp Yıldız, "Çok etkileyici bir video olmuş, güzel bir organizasyon yapmışlar. İzlemesi çok eğlenceliydi. Böyle güzel organizasyonlar gerçekten takdir etmek lazım. Videoyu eşimle birlikte seyrettik, çok beğendik. Emeklerine sağlık. İlk başta şaşırdık ama izlemesi keyifliydi" diye konuştu.

"Çocuklara unutulmaz bir anı bırakmışlar"

Çocukların video sayesinde unutulmaz bir anı sahibi olduğunu aktaran Koray Sarı, "Benim yeğenim bu okulda okuyor. Öğretmenlerin böyle bir video yapması çok güzel. Eğlenceli bir içerikle çocukları eğitime teşvik etmişler. Videoyu beğendim, bu tarz videoların gelmesini isterim. Öğretmenlerimizin çocuklarla birlikte eğlenmesi, bunu da sosyal medyada paylaşmaları hem çocuklar hem de veliler için çok güzel. Çocuklara unutulmaz bir anı bırakmışlar" dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi de eğitim öğretime eğlence katıp sosyal medyada alkış alan öğretmenlere teşekkür ettiler.