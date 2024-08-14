Şuhut'ta Kışlık 'agria' Patates Hasadı Başladı - Son Dakika
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Genel

Şuhut'ta Kışlık 'agria' Patates Hasadı Başladı

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 15 bini sözleşmeli 40 bin dekar alanda ekili olan kışlık agria cinci patateste hasat başladı. Patates üreticileri bu yılki rekolteye umutlu.

14.08.2024 20:52
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Kışlık 'agria' cinci patateste hasat başladı

Şuhut'ta 40 bin dekar alanda ekili olan patateste çiftçi bu yıl rekolteden ümitli

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, 15 bini sözleşmeli 40 bin dekar alanda ekili olan kışlık agria cinci patateste hasat başladı.

Şuhut ilçesinde 'agria' diye adlandırılan kışlık patatesin hasadı başladı. Agria cinsi patatesin kilogram fiyatının 5-8 TL arasında değiştiği, rekoltenin bu yıl iyi olduğu belirtildi. 40 bin dekar alanda patates ekili olduğu bunun 15 bin dekar alanında ise sözleşmeli patateslerin olduğu belirtildi. Patates Üreticisi İbrahim Eroğlu başlatan hasatla ilgili açıklamasında, "Bölgenin patates enerjisi ve patates çiftçisi olarak Allah'a şükür verimli bir yıl geçirdik. Afetlerden uzak bir yıl geçirdik. Verimlerimiz gayet güzel Urfalı kardeşlerimiz ile birlikte patates hasadımızı yapıyoruz. Günlük yaklaşık 7-8 ton civarında sevkiyatımız var. Bu sevkiyat yaklaşık 45 gün sürecek. Rabbim inşallah tüm çiftçilerimize bereketli, kazançlı bir yıl nasip eder. Patates şu anda çiftçide 5 ile 7 lira arasında satılıyor. Tabii ki bu fiyat düşük, yükselmesi için ihracat olmasını istiyoruz" dedi.

"Sabah erkenden kalkıp güneş batana kadar patates topluyoruz"

Patates hasadında çalışan işçilerde Sedat İnan ise hasatta çalışmak için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiğini kaydetti. İnan, "Şubat ayından itibaren geziyoruz tarım işçisiyiz. Patates topluyoruz sabah erkenden kalkıp güneş batana kadar çalışan insanlarız. Çok şükür buna da şükür Allah rızkımızı verdi. Çoluk çocuğumuz ile birlikte yeri geldi karda yeri geldi yağmurda sıcakta ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim yevmiye usulü çalışma şeklimiz çalışma kapasitesine göre değişiyor. Günlük 800-1000 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şuhut'ta Kışlık 'agria' Patates Hasadı Başladı - Son Dakika

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