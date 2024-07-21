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Süleymaniye Camii yarım ay ile buluştu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un en önemli simgelerinden Süleymaniye Camii ile birlikte görüntülenen yarım ay izleyenleri hayran bıraktı.

Şehrin en önemli yapılarından Süleymaniye Camiini yarım ay ile birlikte görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları Üsküdar sahiline giderek özel anları yakalamaya çalıştı. Fotoğraf sanatçısı Yusuf Kaan yıldırım 350 adet fotoğrafı zaman atlatmalı yöntem ile çekerek oluşturduğu video izleyenleri kendine hayran bıraktı. Ay ile birlikte Süleymaniye camiinin buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sosyal medyada yayınladığı o anlar ise en çok izlenenler arasında yer aldı. Tele lens ile görüntülenen ayın yüzeyindeki dev kraterlere kadar detayların bile belli olması izleyenlerin büyük beğenisini topladı.