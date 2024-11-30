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Sultangazi'de 5. Geleneksel Ardahan Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri düzenlendi

İSTANBUL - Sultangazi'de 5.Geleneksel Ardahan Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Her daim bizde Anadolu Kültür Festivalleri içerisinde bunu gerçekleştirmek için gayret ettik" dedi.

Sultangazi Belediyesi ile İstanbul Avrupa Yakası Ardahanlılar Derneği ortaklığında 5. Geleneksel Ardahan Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri başladı. Sultangazi Belediyesi etkinlik alanında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve davetliler katıldı. Vatandaşlar yöresel ürünlere yoğun ilgi gösterdi. Öte yandan, etkinliğin yarın sona ereceği öğrenildi.

"Her daim bizde Anadolu Kültür Festivalleri içerisinde bunu gerçekleştirmek için gayret ettik"

Programda konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi 81 vilayetin güzel insanlarının kardeşlik içerisinde dostluk ve beraberlik içerisinde yaşadıkları ve birbirlerini her alanda desteklediği güzel bir ilçedir. Biz bu ilçede güzellikleri devam ettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Her daim bizde Anadolu Kültür Festivalleri içerisinde bunu gerçekleştirmek için gayret ettik. Birlik, beraberlik içerisinde olduğumuzu göstermek için gayret ettik" şeklinde konuştu.