Sümela Manastırı'nda 11. Ayin - Son Dakika
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Genel

Sümela Manastırı'nda 11. Ayin

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos günü yerine 2010 yılından bu yana ayin ilk kez farklı bir tarih olan 23 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 2010 yılından bu yana ilk kez katılmadığı ayini Gelibolu Metropoliti'ne bağlı Patrik Stefanos Dinidis yönetti. Ayin nedeniyle saat 08.00'dan sonra Maçka'dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmezken, Sümela'ya da ayine geleceklerin dışında ziyaretçi kabul edilmedi. Ayine Yunanistan ve Gürcistan'dan 50'nin üzerinde Hristiyanlığın Ortodoks mezhebi mensubu katılırken, katılımın geçtiğimiz yıllara göre oldukça düşük olduğu gözlendi. Ayin sonunda katılımcılar tek tek inançlarına göre kutsandı, ekmek ve şarap verildi.

23.08.2024 22:45
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Sümela Manastırı'nda 11. Ayin

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 2010 yılından bu yana ilk kez katılmadığı ayini Gelibolu Metropoliti'ne bağlı Patrik Stefanos Dinidis yönetiyor

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos günü yerine 2010 yılından bu yana ayin ilk kez farklı bir tarih olan 23 Ağustos'ta gerçekleştiriliyor.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 2010 yılından bu yana ilk kez katılmadığı ayini Gelibolu Metropoliti'ne bağlı Patrik Stefanos Dinidis yönetiyor.

Ayin nedeniyle saat 08.00'dan sonra Maçka'dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmezken, Sümela'ya da ayine geleceklerin dışında ziyaretçi kabul edilmedi. Ayine Yunanistan ve Gürcistan'dan 50'ye yakın Ortodoks hristiyanlar katılırken, katılımın geçtiğimiz yıllara göre düşük olduğu gözlendi.

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar'ın Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı'nda 2015 yılından sonra 4 yıl ayine ara verilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sümela Manastırı'nda 11. Ayin - Son Dakika

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