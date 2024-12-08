Suriye Konsolosluğu'nda Bayrak Değişimi - Son Dakika
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Suriye Konsolosluğu'nda Bayrak Değişimi

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İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'nda rejim bayrağı indirildi, muhalifler 'Özgür Suriye' bayrağını açtı.

08.12.2024 13:08
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İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'nda rejim bayrağı indirildi

İSTANBUL - Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardında İstanbul'daki Suriye Konsolosluğu'ndaki rejim bayrağı indirildi.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından da coşkuyla karşılandı. Nişantaşı'nda bulunan Suriye Konsolosluğu önünde toplanan kalabalık sloganlar attı. Konsolosluk binasına giren muhalifler, rejim bayrağını indirerek, 'Özgür Suriye' yazılı bayrak açtı. Bu sırada caddede toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu.

Kaynak: İHA

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