Suriyeliler Suriye'ye Dönmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
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Suriyeliler Suriye'ye Dönmeye Hazırlanıyor

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Ankara'daki Suriyeli mülteciler, Suriye'deki gelişmelerle ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı.

09.12.2024 17:48
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Ankara'da yaşayan Suriyeliler ülkelerine dönmeye hazırlanıyor

ANKARA - Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında Suriye'ye dönmek için hazırlıklara başladılar.

Suriye'de Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi ve 60 yıllık Bass rejimini sonlandırdı. Muhaliflerin ilerleyişiyle Beşer Esad ise ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan Suriyeli vatandaşlar durumu sevinçle karşıladı. Ankara'nın Altındağ İlçesi Önder mahallesinde yaşayan Suriyeli mülteciler ülkelerinin Suriye'de ki gelişmeleri olumlu bulduklarını ifade ederek, duygularını paylaştı.

Önder mahallesinde lokanta dükkanı işleten Suriyeli Ziyad Ömer, Muhalif grupların Suriye'de ki ilerleyişi hakkında ki duygularını İHA muhabiriyle paylaştı. Ziyad, "Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. 10 senedir bekliyorduk zaten. Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Türkiye 10 senedir bize yanlış hiçbir şey yapmadı. Tüm Türklere teşekkür ederim. Şu an da Suriye' de ortalık biraz karışık. Hazırlıklarımızı yapıp inşallah 3 ay içerisinde Suriye'ye döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer Suriyeli mahalli sakini olan Hasan Akşan ise 14 senedir Türkiye'de olduğunu belirterek, "Çok mutluyuz. En yakın zamanda tekrar döneceğiz Suriye'ye. Bu arada biz Türkiye'ye bizi misafir ettiği için çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda toparlanıp ülkemize döneceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Ankara, Suriye, Genel, Son Dakika

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