Susuz\'da Boz Ayılar Görüntülendi

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Boz ayılar bu kez Susuz'da görüntülendi

Yavru ayıyı kovalayan erkek ayı kamerada

KARS - Kış uykusuna yatmayan boz ayılar bu kez Susuz Şelalesi bölgesinde görüldü. Yavru ayıları kovalayan erkek ayı ise kameralara yansıdı.

Kars'ın Susuz ilçesi Susuz Şelalesi bölgesinde koşarken görüntülenen ayılar şaşırttı. Normal şartlarda kış uykusunda olması gereken boz ayılar, Sarıkamış'tan sonra Susuz ilçesinde görüntülendi.

Kayalılar ve ağaçlıklar arasında koşan 2 yavru ayı, kendilerini ağaçların arasında saklanarak bekleyen erkek ayıdan son anda koşarak kurtardı. Koşarak erkek ayının bölgesine giren yavru ayılar, erkek ayının saldırısına uğradı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran yavru ayılar, geldikleri yöne koşarak parçalanmaktan son anda kurtuldu.

Ayıların koşuşturması bölgede bulunan vatandaşlar tarafından anbean cep telefonuyla kaydedildi.