Taksim'de Engelli Vatandaşlar Asansör ve Yürüyen Merdiven Arızasından Mağdur - Son Dakika
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Genel

Taksim'de Engelli Vatandaşlar Asansör ve Yürüyen Merdiven Arızasından Mağdur

Taksim'de M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu istasyonundaki asansör ve yürüyen merdiven arızaları, özellikle engelli vatandaşlar ve bebek arabası olan aileler için büyük sorunlar yaratıyor. Cumhuriyet Bayramı'nda arızalardan dolayı mağdur kalan vatandaşlar, İBB'den çözüm bekliyor.

29.10.2024 19:34
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(İSTANBUL) Taksim'de asansör ve yürüyen merdiven arızası vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor

Cumhuriyet Bayramı'nda asansörleri kullanamayan engelli vatandaşlar İBB'den çözüm bekliyor

İSTANBUL - M2 Yenikapı- Hacıosman Metrosu Taksim Meydanı istasyonunda yürüyen merdiven ve asansör arızalar nedeniyle başta engelliler olmak üzere, birçok vatandaş sorun yaşıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında asansörleri ve yürüyen merdivenleri kullanamayan engelli vatandaşlar İBB'den çözüm bekliyor.

M2 Yenikapı - Hacıosman Metrosu Taksim İstasyonu'nda asansör ve yürüyen merdiven arızaları uzun süredir devam ediyor. Metroya inmek ve çıkmak isteyen özellikle engelli vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arıza sorunun çözülmesi için gerekli adımları atmadığını belirtti. Metroya binmek isteyen bebek arabalı ve engelli bireyler metronun yürüyen merdiven ve asansör girişinde beklerken, bazı vatandaşlar ise alternatif ulaşım yollarına başvurdu.

"Bu olay ciddi sıkıntılara sebep olabilir"

Yaşanan arızaların ciddi sıkıntılara sebep olabileceğini belirten Sami Akdağ, "Bu olay ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Netice itibariyle Taksim, İstanbul'un önemli merkezlerinden biri. Halkın inişte, çıkışta asansörü kullanmada, yürüyen merdivenleri kullanmada daha rahat edebilmesi için bu tür aksaklıkların tespit edilip, fark edilip, kamuoyuyla paylaşılması ülkemiz adında da faydalı bir şey, çünkü gördüğüm kadarıyla bu merdivenleri kullanan insanların da çoğunluğu ülkemize gelen turistlerden oluşuyor. İyi bir itibar verebilmemiz anlamında hizmette kaliteyi öne çıkarmak gerekiyor. Bu tür tespitleri yapan arkadaşları da kutluyorum çünkü bu tespitlerde vatana hizmet gibi bir olaydır" dedi.

"Taksim'de bu durum sürekli böyle, haftanın 3-4 günü çalışmıyor"

Yürüme engelli olan Ramazan Kayhan, "Taksim'de bu durum sürekli böyle, haftanın 3 günü, 4 günü çalışmıyor. Şu asansör 10 gündür çalışmıyor. Diğer asansör iyi, kötü çalışıyordu, şimdi o da çalışmıyor. Mağdur kaldım burada, gitmem lazım gidemiyorum. Engelli ayağım, protez, yürüyemiyorum. Hadi yürüdüm, arabayı nereye sokacağım. Yardımcı olmalarını istiyorum ama kimse oralı olmuyor özürlülere karşı, kimse oralı olmuyor. Herkes bildiğini yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Taksim'de Engelli Vatandaşlar Asansör ve Yürüyen Merdiven Arızasından Mağdur - Son Dakika

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