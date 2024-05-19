Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs töreni - Son Dakika
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Genel

Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs töreni

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı önünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer katılımcılar çelenk bıraktı.

19.05.2024 23:05
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Taksim Meydanı'nda 19 Mayıs töreni

İSTANBUL - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı önünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, çeşitli okullardan gençler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlığı temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından anıt önünde hatıra fotoğrafları da çekildi.

Kaynak: İHA

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