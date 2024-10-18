TalentforBIZ Kariyer Etkinliği Özbekistan'da

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TalentforBIZ kariyer etkinliklerinde işverenler ile gençler bir araya geliyor

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda düzenlenen TalentforBIZ kariyer etkinliklerinde işverenler ile genç yetenekler bir araya geliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda 2019 yılından bu yana 9 farklı ülkede 13 kez düzenlenen TalentforBIZ kariyer etkinlikleri, işverenler ile genç yetenekleri dünyanın önemli merkezlerinde buluşturmaya ve kariyer yolculuklarında onları desteklemeye devam ediyor.

Bu yıl Özbekistan'da dördüncüsü düzenlenecek etkinlik, 19 Ekim 2024 tarihinde saat 09: 00-17: 00 aralığında Hyatt Regency Taşkent Otel'de düzenlenecek. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; global ölçekte faaliyet gösteren Türk şirketleri ile Özbek gençlerinin buluşturulması ve binlerce üniversite öğrenci ve mezunun her iki ülkedeki iş, staj ve eğitim gibi farklı kariyer imkanlarından faydalandırılması hedeflenmekte.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile söyleşiler, bilgilendirme oturumları ve mülakatlar da dahil olmak üzere pek çok kariyer etkinliği düzenlenecek.

Aselsan ve Türksat, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı desteğiyle Taşkent'te kurulan "OLMAZOR StarTUp Kuluçka Merkezi"ndeki ofislerinde istihdam edecekleri genç Özbek mühendislerin mülakatlarını TalentforBIZ kariyer etkinliğinde gerçekleştirecek.

Turkish Aerospace ise "Olmazor StarTUp Kuluçka Merkezi"nde Yapısal Tasarım, Yapısal Analiz, Uçuş Bilimleri, Aviyonik ve Yazılım alanlarında görev almak üzere "Engineer Enhancement Program (EEP)" kapsamında 4 ay eğitim vereceği genç mühendislerin başvurularını etkinlikte alarak ön görüşmelerini yapacak.

Böylece, iki kardeş devlet arasındaki etkileşim kariyer alanında da artırılırken, gençlerimize kariyer fırsatları sunulması ve işverenlerin de Özbekistan'daki faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları nitelikteki insan kaynağına ulaşmaları kolaylaştırılacak.

Türk Devletleri ile insan kaynağı alanında etkileşimi güçlendirmek amacıyla etkinlik bu yıl Özbekistan'ın ardından Bosna Hersek ve Kazakistan'da düzenlenmeye devam edecektir.

Gençler, yakın zamanda tüm Özbek üniversitelerinin öğrenci ve mezunlarına kariyer hizmetlerini sunmak için kullanmaya başlayacağı Türkiye'nin dijital kariyer platformu Yetenek Kapısı üzerinden fuara katılmak için kayıt yapabilmekte. Ayrıca aynı platform üzerinden TalentforBIZ Taşkent kapsamında düzenlenecek kariyer etkinliklerine ve mülakatlara da başvuruda bulunabilmektedir. Katılımcıların yetkinliklerini işverenlere en doğru şekilde aktarabilmesi için, Özbekçe, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 3 dilde hizmet veren Yetenek Kapısı üzerindeki profillerini eksiksiz doldurmaları ve güncel tutmaları önerilmekte.

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi resmi web sitesi "talentforbiz.org" adresi üzerinden sunuluyor.