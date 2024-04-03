Tarihi Kayseri Kalesi Otizm Farkındalığıyla Aydınlatıldı

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Tarihi Kayseri Kalesi'nin surları otizm farkındalık rengi ile aydınlatıldı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak için tarihi Kayseri Kalesi surlarını otizmin farkındalık rengi olan mavi ışık ile aydınlattı. Anlamlı çalışma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Otizm bir hastalık ya da eksiklik değil, farklılıktır. Farklılıklarımızla güzeliz" dedi.

Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından her yılın 2 Nisan günü, dünya genelindeki otistik spektrum bozukluğuna sahip insanlarla ilgili farkındalık oluşturma amacıyla belirlenen özel bir gün olan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Türkiye'de çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirilirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de farkındalık kampanyasına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak için tarihi Kayseri Kalesi surlarını otizmin farkındalık rengi olan mavi ışık ile aydınlattı.

Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nın simgelerinden tarihi Kayseri Kalesi, ay yıldızlı Türk bayrakları ile donatılmış duvarlarına yansıyan otizm farkındalık rengi olan mavi ışıkla ayrı bir güzelliğe büründü.

"Farklılıklarımızla güzeliz"

Anlamlı çalışma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Toplumda farkındalık oluşturmak için tarihi Kayseri Kalesi surlarını otizmin rengi olan mavi ışık ile aydınlattık. Otizm bir hastalık ya da eksiklik değil, farklılıktır. Farklılıklarımızla güzeliz" dedi.

Genellikle sarı renk tonları ile aydınlatılan tarihi surlardaki mavi renk ışığı gören vatandaşlar da anlamlı çalışma için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin alanında en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve bünyesindeki iki Engelsiz Çocuk Evi ile otizmli çocuklar dahil tüm özel bireylere yuva sıcaklığı sunmaya devam ediyor.