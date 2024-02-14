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Tarihi Kurşunlu Camii'nde restorasyon hızla ilerliyor

Restorasyon yapılacak Kurşunlu Cami'nin rölöve projeleri onaylandı

ADIYAMAN - 6 Şubat Depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman'ın Besni ilçesindeki 600 yıllık Kurşunlu Cami'nin restorasyonu kapsamında hazırlanan rölöve projeleri onaylandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Eski Besni Ören Yerinde bulunan Kurşunlu Camii'ndeki restorasyon çalışması hızla ilerliyor. Hititler döneminden günümüze kadar çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan ve zamana direnen Eski Besni Ören Yeri'ndeki tarihi yapıların bir çoğu 6 Şubat Depremlerinde zarar gördü.

2005 yılında restore edilen, Cuma günleri ve Ramazan aylarında ibadete açılan yaklaşık 600 yıllık tarihi geçmişe sahip Kurşunlu Cami ve minaresi de depremde ağır hasar aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk önce güvenlik önlemi alarak, taş ayrıştırma işlemini yaptı. Rölöve projesi onaylanan caminin, restorasyon projelerine geçildi. Caminin 2025 yılının ilk yarısında restorasyonunun tamamlanması planlanıyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, "Yaklaşık 600 yıllık bir tarihi geçmişi olan Eski Besni'de yer alan ve simge eserlerimizden birisi olan Besni Kurşunlu Camisi de 6 Şubat depremlerinde hasar gördü. Genel Müdürlüğümüz tarafından hasarın giderilmesi için anında müdahale edildi. Besni Kurşunlu Camii'nde gerekli güvenlik önlemleri alındı. Projelendirme çalışmaları şuan tamamlanma aşamasına geldi. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde bu camimizi taşımak için gerekli çalışmalar devam ediyor. Bu gün itibariyle rölöve projeleri onaylandı. Restorasyon projelerinin ne şekilde olacağına Genel Müdürlüğümüzce kurulan bilim heyetleri, uzmanlar ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarınca karar verildikten sonra camimizde hızlı bir onarım aşamasına geçmeyi planlıyoruz" dedi.