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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'de ilk kez görülen Albino Çakal'ın görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'de ilk kez görülen Albino Çakal'ın görüntülerini paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk defa görülen Albino Çakal'ın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Yumaklı, nadir bir olay olan bu görüntüleri kayıt altına alarak doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğüne ileten çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür etti.

21.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 20:05
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk defa görülen Albino Çakal'ın görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ediyoruz... Ülkemizde ilk kez 'Albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun.

Bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ekiplerimize ulaştıran doğasever çiftçimiz Ramazan Gül'e teşekkür ediyorum. Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk kez görülen Albino Çakal'ın görüntüleri
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Albino Çakal'ın görüntülerini paylaştı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Albino Çakal'ın görüntülerini paylaştı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye\'de ilk kez görülen Albino Çakal\'ın görüntülerini paylaştı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Abdülkadir Doğruyol: NE KADAR SEVİMLİ DEĞİLMİ ?.YARATILANI SEVERİM YARATANDAR ÖTÜRÜ TABİRİ TAM YERİNİ BULDU .BİNLERCE TEŞEKKÜR RAMAZAN GÜL KARDEŞİMİZ . Yanıtla 51 57
  • XYZ: Canim yaaaa, cok guzel masallah Yanıtla 0 3

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'de ilk kez görülen Albino Çakal'ın görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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