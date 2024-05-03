Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Her 10 orman yangınından 9'u insan kaynaklıdır" - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Her 10 orman yangınından 9'u insan kaynaklıdır"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'da düzenlenen 'Orman Benim' projesi etkinliğinde yaptığı konuşmada, orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu belirtti. Yumaklı, ormanların temiz tutulmasının önemine vurgu yaparak, orman yangınlarının engellenmesi için erken ve etkili mücadelelerin önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, 'Orman Benim' kampanyasıyla orman farkındalığının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

03.05.2024 18:53
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "Her 10 orman yangınından 9'u insan kaynaklıdır"

MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Orman Benim' projesi kapsamında Muğla'da düzenlenen etkinliğe katıldı. Yumaklı yaptığı konuşmasında, "Unutmayalım ki her 10 orman yangınından 9'u insan kaynaklıdır. Ormana atılan atıklar maalesef ki bu yangınların büyümesi ve ilerlemesine en büyük sebep teşkil ediyor. Bunun için ormanlarımızın temiz tutulması hayati önem teşkil ediyor" dedi.

Orman yangınlarına oluşturulan 'Orman Benim' projesi ile ilgili konuşan, "Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizlerin geleceğini şekillendirecek olan iklim kaynaklı ve çevresel felaketler karşısında elimizdeki en güçlü kalkanımız ormanlarımız, yeşilimiz, yeşil vatanımız. Yaz aylarının gelmesiyle beraber yangın tehdidinin arttığını hepimiz biliyoruz artık bunun farkındayız. Geçtiğimiz dönemlerde yıllarda yaşadığımız ağır tecrübeler sebebiyle, dolayısıyla iklim değişikliğinin en çok etkilediği ülkelerden birisi olarak Türkiye iklim değişikliğinden kaynaklı orman yangınlarının riski ve tehdidi altında ancak alınacak önlemlerle hangi sebeple olursa olsun bu yangınların oluşmasını engelleyecek kabiliyete sahibiz" diye konuştu.

"Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek"

'Orman benim' kampanyasıyla bugün Türkiye'mizin 81 ilinde bir farkındalık, bir algıyı yükseltmeye çalışmasını inşallah burada hep birlikte başlatmış olacağız" diyerek konuşmasına devam eden Bakan Yumaklı, "Amacımız erken ve etkili mücadelelerle orman yangını riskini engellemek, yangınla mücadeledeki en büyük başarının orman yangını çıktığında ona müdahale ile söndürmek değil, orman yangınının çıkmasını engellemek olduğunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi faaliyetleri yılın 12 ayı devam ediyor. Elbette bunun yanı sıra bir takım teknik çalışmalar da var. Orman yangınlarıyla mücadelede en önemli hususlardan birisinin de ekosistemimizi buna dayanıklı hale getirmek olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda, ağaçlandırma faaliyetlerimizi de yine yangına dayanıklı yapraklı türlerle, yaban hayatı için besin kaynağı da oluşturacak meyveli ağaçlarla birlikte yeni ağaçlandırma alanları oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Her 10 orman yangınından 9'u insan kaynaklıdır"

Bakan Yumaklı, her 10 orman yangınından 9'unun insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Ormana atılan atıklar maalesef ki bu yangınların büyümesi ve ilerlemesine en büyük sebep teşkil ediyor. Bunun için ormanlarımızın temiz tutulması hayati önem teşkil ediyor. Ülkemizin orman varlığının toplam yüz ölçümünde yüzde otuzluk bir orana denk geldiğini düşünürsek eğer, çöplerden, atıklardan ya da yangının başlamasına ya da ilerlemesine sebep olacak olan malzemelerden, materyallerden, cisimlerden temizlenmiş olması son derece kıymetli. Cam gibi, plastik gibi, ya da kağıt vesaire atıkların orman yangınlarına sebep olduğunun başlıca sebeplerinden bir tanesi olduğunun da altını çizelim. Artık değerli kardeşlerim, bu mücadeleyi yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızla adeta bir milli mücadele ruhuyla gerçekleştirmeye başladık. Bu yöndeki gayrete, cesarete ve desteğe çok çok teşekkür ediyorum. Orman yangınlarında cesaretini yakından tanıdığımız, ağaçlandırma kampanyalarına yediden yetmişe çok yüksek bir katılımın olduğu çok çok önemli ve değerli katkıların olduğu bir milletin mensubu olmaktan da gurur duyduğunu ifade etmek istiyorum. Bizler ormanlarımızı geçmişten miras değil, gelecekten emanet aldığımızı hep söyleriz. Dolayısıyla orman benim kampanyası da geleceğimizi şekillendirecek önemli bir etkinlik olarak bugün başlamış olacak. Biliyoruz ki biz bu hassasiyeti eğer göstermezsek gelecek nesillerimize bırakacağımız çok daha iyi bir miras olmayacaktır. Benim bu kampanyanın başarılı olacağına dair hiçbir şüphem ve endişem yok. Çünkü yeşile sevdalı bu ülkenin insanları bugünden itibaren önümüzdeki çok riskli aylarda gerekli hassasiyeti gösterecektir. Gelecek orman benim diyenlerle birlikte olacaktır" diyerek sözlerine son verdi.

Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından etkinliğe katılan sanatçı Murat Kekilli de sahneye çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Kekilli, "Anadolu Benim" şarkısını "Orman Benim" şarkısına dönüştürdüğünü ve bundan da büyük keyif aldığını belirtti. Daha sonra alandaki dev ekranda şarkı çalınarak klibin gösterimi yapıldı. Bakan Yumaklı ve beraberindekiler ormanlık alana girerek karayolundan atılan atıkları çocuklarla birlikte topladı ve farkındalık oluşturdu

'Orman Benim' projesi kapsamında Muğla'da düzenlenen etkinliğe Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, sanatçı Murat Kekilli ile çok sayıda protokol üyesi ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

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