Tatilciler Dönüş Yoluna Geçti, Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu - Son Dakika
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Genel

Tatilciler Dönüş Yoluna Geçti, Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu

Bayram tatilinin Bodrum'da geçiren yerli turistler, tatilin bitmesiyle birlikte dönüş yolculuğuna başladı. 12 saat içinde 20 bin araç çıkış yaparken, ilçede kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Bazı tatilcilerin ise hafta sonu çıkış yapacağı öğrenildi.

20.06.2024 14:27
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Tatilciler dönüş yoluna geçti, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bodrum'dan 12 saate 20 bin araç çıkış yaptı

MUĞLA - Bayram tatilinin Bodrum'da geçiren yerli turistler kurban bayramının bitesiyle birlikte yola çıkmaya başladı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede 12 saate 20 bin aç çıkış yaptı.

Kurban Bayramını Bodrum'da geçirmek isteyen tatilciler ilçeye akın akın giriş yapmıştı. 250 bin aracın girdiği Bodrum'da Kurban bayramı hareketli geçti. Bayramın bitmesinin ardından dönüş yolculuğuna geçen yerli turist trafikte uzun araç kuyruklarına neden oldu. Otellerin çıkış saatleri 11.00 ila 14.00 olduğu için trafik öğlen saatlerinde kitlindi. Otellerden çıkış yapan tatilciler memleketlerine dönmeye başladı. 12 saate 20 bin aracın çıkış yaptığı ilçede kilometrelerce araç kuyrukları oluşmaya başladı. 9 günlük bayram tatilinin dolu dolu geçirmek isteyen bazı yerli turistler ise hafta sonu çıkış yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tatilciler Dönüş Yoluna Geçti, Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu - Son Dakika

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