Tatvan'da AFAD Ekipleri Sürücülere Yardım Etti

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Tatvan'da AFAD ekipleri sürücülere yardıma koştu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Ahlat arasında yer alan Kıyıdüzü Köyü mevkiinde, gün boyu süren yağmurun ardından yolda su ve çamur birikintileri oluştu. Yolda seyir halindeyken zor durumda kalan sürücüler, çamur birikintileri nedeniyle araçlarıyla mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Arama kurtarma ekipleri, zor durumda kalan sürücülere yardım ederek güvenli bölgeye tahliye çalışmalarını başlattı. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde mahsur kalan sürücüler kurtarılarak, karayolunun tekrar güvenli hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Olumsuz hava koşullarının ilerleyen saatlerde de sürmesi bekleniyor.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.